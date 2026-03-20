El Gobierno regional destina 300.000€ a la planta fotovoltaica flotante de Lorca para reducir costes agricultores

Panel explicativo de la planta fotovoltaica flotante en el embalse de La Torrecilla

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno regional ha destinado 300.000 euros a la planta fotovoltaica flotante de la Comunidad de Regantes de Lorca para reducir costes a los agricultores. La instalación, ubicada en el embalse de La Torrecilla, permitirá ahorrar unos 70.000 euros anuales en la factura eléctrica de cerca de 10.000 agricultores. La planta cuenta con 1.054 paneles solares sobre una estructura flotante, destinada al autoconsumo energético de las infraestructuras de riego. El proyecto contribuye a la sostenibilidad agrícola, reduce la ocupación de suelo, mejora la eficiencia de los paneles y ayuda a gestionar mejor el recurso hídrico.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca inyecta cerca de 300.000 euros en la nueva planta fotovoltaica flotante de la Comunidad de Regantes de Lorca, con el enfoque en mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas de la zona.

La instalación, ubicada en el embalse de La Torrecilla, permitirá reducir la factura eléctrica en torno a 70.000 euros anuales gracias a la energía renovable generada, aliviando de este modo los costes que soportan cerca de 10.000 agricultores lorquinos.

La instalación consiste en una planta solar fotovoltaica flotante de 621,86 kilovatios pico de potencia destinada al autoconsumo energético de las infraestructuras de riego de la comunidad, lo que garantiza que toda la energía producida se aprovecha directamente en el funcionamiento del sistema de riego presurizado.

El sistema está formado por 1.054 módulos fotovoltaicos monocristalinos de alta eficiencia, instalados sobre una estructura flotante de polietileno de alta densidad con una inclinación de cinco grados.

Se mantiene anclada en el interior de la balsa para garantizar su estabilidad, y equipada con pasarelas de acceso que facilitan los trabajos de supervisión, limpieza y mantenimiento de los paneles.​

Durante la visita a la instalación, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha destacado que esta planta fotovoltaica flotante es "un ejemplo claro de cómo la modernización energética del regadío se traduce en ahorros directos para los agricultores".

La consejera Sara Rubira, junto a representantes de la Comunidad de Regantes de Lorca,

"Cada proyecto de eficiencia que apoyamos desde el Gobierno regional permite reducir costes a los regantes, mejorar la gestión de las infraestructuras hidráulicas y avanzar hacia un modelo agrícola más sostenible y resiliente frente al cambio climático", subraya.

Rubira incide en que esta actuación "es fruto del esfuerzo compartido entre la Comunidad de Regantes, que ha apostado por invertir en energías renovables".

"En cada euro que invertimos en eficiencia hay un euro que se queda en el bolsillo de los agricultores, y ese es el trabajo que queremos destacar con infraestructuras como esta", añade.

La consejera explica que la actuación cuenta con una inversión global que supera los 700.000 euros, cofinanciada a través del Plan de Modernización y Mejora Energética, que impulsa la incorporación de sistemas de generación renovable en comunidades de regantes de la Región de Murcia.

Este plan, recuerda Rubira, se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para reducir la dependencia de combustibles fósiles, recortar la factura energética de los regantes y contribuir al cumplimiento de los objetivos de transición ecológica.

Desde el punto de vista técnico, la energía generada por los módulos solares es gestionada mediante cinco inversores de 100 kilovatios, que transforman la electricidad producida en corriente continua por los paneles en corriente alterna, apta para su utilización directa en las bombas y equipos de impulsión de las instalaciones de riego.

El proyecto incluye, la ejecución de una línea eléctrica de 20 kilovoltios de más de un kilómetro de longitud, que conecta el centro de transformación con un nuevo centro de reparto y medida.

Permite integrar la producción energética en el sistema eléctrico interno de la Comunidad de Regantes de Lorca y asegurar un suministro estable y adaptado a las necesidades del servicio de riego.​

La puesta en marcha de esta planta fotovoltaica flotante no solo representa un ahorro económico para los agricultores, sino que también contribuye a optimizar el uso del embalse de La Torrecilla.

Esta solución técnica reduce la ocupación de suelo agrícola, mejora la eficiencia de los paneles al disminuir su temperatura de operación gracias al efecto refrigerante del agua y ayuda a mitigar la evaporación del embalse, lo que se traduce en una gestión más racional del recurso hídrico.​

Durante la visita, la consejera ha puesto en valor "la capacidad de innovación del regadío de la Región de Murcia, que vuelve a demostrar que sabe anticiparse al futuro y adaptarse a los retos de la energía y del agua".

En este sentido, Rubira recuerda que las comunidades de regantes de la Región han sido históricamente referencia en modernización, tanto en la digitalización del riego como en la incorporación de tecnologías que permiten ahorrar agua y energía, y asegura que "el Gobierno regional va a seguir acompañándolas para que mantengan ese liderazgo".

La Comunidad de Regantes de Lorca gestiona una superficie regable de 23.370 hectáreas y agrupa a cerca de 10.000 agricultores, lo que la convierte en una de las organizaciones de regantes más importantes no solo de la Región de Murcia, sino de todo el arco mediterráneo, tanto por extensión como por número de comuneros.

Sus infraestructuras de riego, altamente tecnificadas, requieren un consumo eléctrico elevado para garantizar el suministro de agua en las diferentes zonas regables, por lo que la incorporación de energías renovables resulta clave para reducir costes y mantener la competitividad de las explotaciones.​

Con la puesta en servicio de esta planta fotovoltaica flotante, la Comunidad de Regantes de Lorca avanza en su estrategia de modernización y sostenibilidad.