El escritor Arturo Pérez-Reverte elogia la escultura de Salvador Amaya que rendirá homenaje a Alatriste en Cartagena

Las claves nuevo Generado con IA Arturo Pérez-Reverte ha elogiado la escultura de Salvador Amaya que homenajeará a su personaje Alatriste en Cartagena. El monumento será un tributo triple: al personaje, a los Tercios españoles y a la historia militar de Cartagena. La escultura, realizada en bronce, se instalará frente al Arsenal de Cartagena, coincidiendo con el 30 aniversario de la primera novela de la saga. Este monumento será el primero en España dedicado explícitamente a los Tercios, consolidando a Cartagena como referente cultural e histórico.

El capitán Diego Alatriste y Tenorio, el legendario soldado creado por Arturo Pérez-Reverte, cobrará vida en barro y bronce, muy pronto, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Cartagena: la ciudad en la que nació en 1951 el afamado escritor, periodista y miembro de la Real Academia Española.

En una visita cargada de emoción al taller del escultor Salvador Amaya, en la ciudad de Toledo, el propio autor ha dado su bendición a la obra, describiéndola como "mi Alatriste" y "un sueño hecho realidad" para cualquier escritor.

Este monumento no solo celebra al personaje ficticio, sino que honra a los Tercios españoles y la rica historia militar de la ciudad trimilenaria.​

El anuncio inicial del monumento se remonta a octubre de 2025, cuando la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, presentó el proyecto en la Real Academia Española, acompañada por Pérez-Reverte, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, autor del boceto inicial, y el escultor Salvador Amaya.

Arturo Pérez-Reverte, junto a la alcaldesa Noelia Arroyo y el escultor Salvador Amaya

La escultura es concebida como un homenaje triple, se expondrá en la plaza del Cuartel del Rey, frente al Arsenal de Cartagena, un enclave simbólico donde se concentraban los soldados de los Tercios en los siglos XVI y XVII.

Arroyo enfatiza que la pieza servirá de tributo al "autor más universal de Cartagena" y a los hombres de armas que partieron desde su puerto hacia Flandes, Nápoles o el norte de África.

Pérez-Reverte, visiblemente conmovido, destaca que Alatriste pertenece al ficticio "Tercio Viejo de Cartagena", un guiño literario a la tradición militar local. La inauguración está prevista para este año, coincidiendo con el 30 aniversario de la primera novela de la saga, "El capitán Alatriste", publicada en 1996.​

El pasado 17 de marzo, Arroyo y Pérez-Reverte viajaron a Toledo para inspeccionar el modelo final en el taller de Amaya. Al escritor, cartagenero de nacimiento en 1951 e hijo de marinos mercantes, no le faltaron elogios.

"Salvador Amaya es un maestro. Reconozco al personaje, su cara y su actitud de viejo soldado sufrido". Para Pérez-Reverte, ver encarnado a su creación representa "una absoluta felicidad".

La alcaldesa describió la escultura como una "creación a seis manos", fusionando la narrativa de Pérez-Reverte, el boceto de Ferrer-Dalmau —conocido como el "pintor de batallas"— y el modelado de Amaya.

Este último detalló que el modelo en barro pesa 1.000 kilos y se convertirá en una estatua de bronce de 600 kilos tras dos semanas de fundición. Tras cuatro meses de trabajo, Amaya se centró en detalles como la indumentaria, cicatrices y arrugas para capturar el "carácter racial y español" del capitán.

El legado de Alatriste y los Tercios

La saga de Alatriste, con títulos como Limpieza de sangre, El sol de Breda o Corsarios de Levante, ha despertado la memoria de los Tercios, las unidades de infantería invencibles de la Monarquía Hispánica.

Cartagena, como puerto clave, albergó tropas que embarcaron hacia campañas legendarias, y el monumento será el primero en España dedicado explícitamente a estos soldados. Pérez-Reverte, exreportero de guerra y académico de la RAE, ha convertido al capitán en un ícono internacional, superando fronteras literarias.

Noelia Arroyo, Alcaldesa de la ciudad de Cartagena, impulsa este proyecto pese a críticas iniciales de formaciones como Movimiento Ciudadano, que intentaron bloquearlo en el Pleno municipal.

Noelia Arroyo y Arturo Pérez-Reverte posan sonrientes junto al imponente modelo en barro del capitán Alatriste

El Gobierno local reprochó estas "maniobras" y confirmó que el consenso prevalece, asegurando que "Alatriste tendrá su monumento el año que viene".

Amaya, destaca por su realismo en obras como el Monumento a la Constitución Española o retratos históricos. La estatua capturará a Alatriste en pose firme, espada en mano, demostrando su posición sobria. Instalada en un espacio que une el Arsenal con los Jardines de la Capitanía General, enlazará ficción y realidad histórica.

Este monumento no solo llena de orgullo a Pérez-Reverte, sino que posiciona a Cartagena como baluarte cultural. Arroyo lo ve como orgullo para visitantes, recordando las primeras lecturas del autor en la ciudad que lo vio nacer. La obra promete durar a lo largo de la historia de Cartagena.