Lucas subraya la apuesta de Interior "por la igualdad" para llegar a un 40% de mujeres en Policía Nacional y Guardia Civil

Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia, junto a mandos y miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno apuesta por alcanzar un 40% de mujeres en la Policía Nacional y la Guardia Civil antes de 2030, como parte de su política de igualdad. Actualmente, la presencia femenina es del 11% en la Guardia Civil y del 19% en la Policía Nacional, resultados de los planes de igualdad impulsados en ambos cuerpos. El delegado Francisco Lucas destaca la importancia de facilitar la conciliación entre la carrera profesional y la vida familiar para promover los ascensos femeninos. Las autoridades coinciden en que más mujeres en posiciones de responsabilidad aportan sensibilidad y eficacia, modernizando las instituciones policiales.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado que el Ministerio del Interior ha aumentado considerablemente en los últimos años su "apuesta" por "el avance de la igualdad" en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Lucas asegura que el objetivo de Interior es ambicioso: "Llegar a un 40% de mujeres antes de 2030". "Alcanzar al menos el 40% de mujeres en las promociones de acceso a la Policía Nacional y la Guardia Civil".

Este compromiso se enmarca en un principio irrenunciable del Gobierno de España, que busca garantizar la igualdad real y efectiva tanto de mujeres como de hombres en ambos cuerpos, reflejando así la diversidad de la sociedad a la que sirven y protegen.

“Ambos cuerpos son y deben ser un calco de la sociedad a la que sirven”, ha manifestado Francisco Lucas durante un emotivo encuentro con las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, celebrado en la Delegación del Gobierno en Murcia.

Francisco Lucas ha agradecido públicamente su vocación de servicio, destacando cómo su talento, compromiso y perspectiva única aportan a las instituciones una mayor sensibilidad y eficacia en la planificación operativa y en las investigaciones policiales.

Ha recordado que este año 2026 se conmemoran 47 años de la histórica incorporación de la primera mujer a la Policía Nacional (1979) y 38 años desde la llegada de las primeras 197 guardias civiles en 1988.

“Se ha avanzado mucho, pero todavía queda mucho camino por recorrer”, ha subrayado, convencido de que esta igualdad generará organizaciones más justas, eficientes y cercanas, lo que a su vez se traducirá en sociedades más prósperas.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, durante el encuentro con mujeres de la Policía Nacional y Guardia Civil en la Delegación del Gobierno

Francisco Lucas ha detallado los resultados de las políticas impulsadas. En la Guardia Civil, desde la implantación del I Plan de Igualdad, se han incorporado 2.617 mujeres, lo que representa actualmente el 11% de la plantilla total.

Un aumento muy superior al registrado antes de su aplicación, que ha sido clave para visibilizar y consolidar la presencia femenina en un cuerpo tradicionalmente masculino.

Por su parte, la Policía Nacional puso en marcha su I Plan de Igualdad en 2023, con vigencia hasta 2027, incluyendo medidas estratégicas en acceso, promoción interna, conciliación familiar y protección contra la discriminación.

Estas acciones ya se reflejan en cifras positivas: el 19% de la plantilla es femenina, un dato que demuestra el impacto de estas iniciativas gubernamentales.

“Son cifras considerables y positivas, pero tenemos que seguir caminando y consolidando la incorporación de la mujer en ambos cuerpos”, ha enfatizado el delegado.

Escalas superiores

El delegado ha incidido especialmente en la necesidad de llevar esta igualdad a escalas superiores, donde existen las mayores diferencias.

Las agentes participantes han compartido testimonios positivos: coinciden en que la situación ha mejorado notablemente en los últimos años, con apoyo constante de compañeros y superiores, sin barreras en su desarrollo profesional.​

Sin embargo, han planteado un reto clave: compatibilizar ascensos con la maternidad y la vida familiar, ya que los cambios de destino asociados a las promociones obligan frecuentemente a elegir entre carrera y familia.

Lucas se ha comprometido a impulsar soluciones y ha anunciado que elevará a Madrid una propuesta para una reforma legislativa que permita esta conciliación. “Creo que una reforma de esa naturaleza haría compatible poder ascender sin que tengáis que renunciar a ser madres o alejaros del núcleo familiar”, les ha trasladado directamente.​

El acto ha contado con la presencia del coronel de la 5ª Zona de la Guardia Civil, Francisco Pulido, quien ha resaltado la presencia de mujeres guardias civiles en todas las comarcas y unidades de Murcia, recordando cómo las primeras 197 incorporaciones de 1988 transformaron y modernizaron la institución.

Por su parte, el jefe superior de Policía, Ignacio del Olmo, ha celebrado que en la última promoción de la escala ejecutiva de la Escuela de Ávila el 51% fueron mujeres: “Eso quiere decir que dentro de una generación, la mayor parte de los mandos serán mujeres”.​

Finalmente, han intervenido María José Navarro, secretaria general de la Delegación del Gobierno, quien ha valorado la alta presencia femenina en puestos de responsabilidad de la Administración en Murcia.

También ha estado presente María Luisa Barreda, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, que ha elogiado la sensibilidad y valor añadido de las mujeres en la atención a víctimas de violencia de género.​

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo continuo por hacer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCSS) un reflejo fiel de la sociedad diversa de España