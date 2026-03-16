El Puerto de Cartagena acelera la modernización de sus dársenas para reforzar su competitividad y seguridad

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández junto a el consejero de Fomento de la Región de Murcia, Jorge García Montoro

Las claves nuevo Generado con IA El Puerto de Cartagena impulsa la remodelación de sus dársenas para mejorar infraestructuras y optimizar servicios logísticos. La apertura del nuevo Puesto de Control Fronterizo triplicará puertas de inspección, reduciendo tiempos de espera y reforzando la seguridad en las exportaciones. Se están realizando mejoras en la Terminal Hortofrutícola para potenciar el tráfico de contenedores, especialmente en líneas de corta distancia. Los proyectos de la nueva dársena de El Gorguel y la Terminal Polivalente de Barlomar son considerados prioritarios para el futuro del puerto y la economía regional.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Pedro Pablo Hernández, y el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, mantienen un encuentro para estudiar las principales inversiones que se están realizando en el Puerto de Cartagena.​

La dársena se encuentra en pleno proceso de remodelación con el objetivo de mejorar sus infraestructuras y optimizar los servicios que se prestan a los operadores logísticos que trabajan diariamente en el tráfico de contenedores y mercancía general.

Todo ello se enmarca en la estrategia de diversificación de la Autoridad Portuaria para consolidar al puerto como una infraestructura eficiente, ágil y segura en el sureste español y continuar captando nuevos tráficos.​

Así se lo traslada el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, al consejero de Fomento de la Región de Murcia, Jorge García Montoro, durante el encuentro mantenido esta semana con motivo de su incorporación al Consejo de Administración de la APC.​

Durante la visita institucional, ambos responsables recorrieron los muelles de Santa Lucía y San Pedro, donde la APC está ejecutando diversas inversiones estratégicas.

Entre ellas, destaca la inminente apertura del nuevo Puesto de Control Fronterizo (PCF), que triplicará el número de puertas de inspección, pasando de cuatro a catorce, lo que reducirá los tiempos de espera y reforzará la seguridad y la trazabilidad de las exportaciones, además de contemplar una ampliación de plantilla.​

A ello se suma la mejora del pavimento en la zona de la Terminal Hortofrutícola, una actuación que permitirá ganar competitividad en el tráfico de contenedores, especialmente en las líneas de corta distancia.​

En este contexto, ambos responsables han subrayado la importancia de intensificar la captación de tráfico de contenedores para ofrecer a las empresas exportadoras de la Región servicios más competitivos que impulsen su internacionalización y reduzcan costes logísticos.

En muchas ocasiones, las compañías se ven obligadas a operar a través de puertos próximos, lo que incrementa tanto el impacto medioambiental como los costes de distribución.​

Durante el recorrido, el presidente de la APC también ha trasladado al consejero la situación de los proyectos de ampliación del Puerto, como la nueva dársena de El Gorguel y la nueva Terminal Polivalente de Barlomar.

Ambos los han establecido como proyectos prioritarios y estratégicos para el futuro del Puerto de Cartagena y de la economía regional.