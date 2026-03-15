Denuncian a la Guardia Civil un vertido de purines de una balsa porcina al Mar Menor: "Había espuma y olía muy mal"

Vertido ilegal de purines al Mar Menor lleva a denuncia contra Los Chengos S.L: "Lo que veo no da ganas de meterse al agua".

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Menor Vivo y el Colectivo SOS Mar Menor han denunciado ante la Guardia Civil un vertido ilegal de purines de una balsa porcina al Mar Menor. El vertido procedía de una empresa ganadera y llegó a la laguna a través de la Rambla de la Maraña, generando espuma blanca y un fuerte olor en la zona. La denuncia incluye un vídeo grabado por una activista que muestra tubos vertiendo purines durante varias horas y movimientos de tierra realizados sin autorización al día siguiente. Las asociaciones exigen una investigación urgente al Seprona y la CHS, alertando del impacto ambiental y señalando que los pequeños ganaderos sí cumplen la ley.

Los vertidos al Mar Menor vuelven a estar en la diana de una denuncia presentada ante la Guardia Civil.

La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Menor Vivo, en colaboración con el Colectivo SOS Mar Menor, se han personado en un cuartel del Instituto Armado para denunciar un "vertido ilegal de purines" al ecosistema de la laguna.

La denuncia expone que el presunto vertido ilegal de purines parte de una balsa de estiércol porcino de una empresa ganadera, y llega directamente a la Rambla de la Maraña que discurre por el término de Torre Pacheco y desemboca en el Mar Menor.​

Caroline Rivière, activista de la asociación y testigo presencial de los hechos, grabó un vídeo el pasado 10 de marzo. "Llegué de golpe a esta esquina, me encontré con este montón de espuma y olía muy mal. Intenté acercarme con botas de agua, pero la bota se me metía en 50 centímetros de agua", según relata la activista.

El vídeo en cuestión, muestra unos tubos conectados a una balsa, vertiendo un flujo continuo que genera espuma blanca y densa, con un olor insoportable que se palpa desde la distancia.

Caroline afirma que lo ocurrido no fue una mera casualidad: "Vi un tubo que iba hacia arriba y otro con un codo y un tubo recto que vertía. Lo lógico es que si pones juntos esos tubos, sobra un tubo. Hay una extensión de más de un metro de tubo que sobra para un enganche normal".

Los tubos conectados vertiendo hacia el cauce que desemboca en la laguna.

El testimonio de Rivière -aportado en la denuncia de la Guardia Civil- sostiene que el vertido "llevaba horas" activo: "Nos avisaron y llevaba saliendo toda la mañana".

Hay algo que resultó extraño para la activista aquel día: "Al irme, había dos chicos que me llamaron la atención". "Estamos en una rambla que vierte directamente al Mar Menor, es decir, que lo que estaban vertiendo estaba yendo directamente al Mar Menor".

Al día siguiente, el 11 de marzo, la empresa realizó movimientos de tierra en el mismo punto "sin autorización" -supuestamente- concedida por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), lo que motivó una segunda alerta al Seprona desde la Asociación Ecociudadana Por Un Mar Menor Vivo.

Este vertido denunciado de "nitratos y fosfatos" es uno más de los que ha sufrido el ecosistema de la laguna en los últimos años. "Basta con ver los resultados del Observatorio del Mar Menor: el oxígeno está bajando en picado, siguiendo las curvas de 2021, que fue malo. Paseando por la orilla a diario, lo que veo no da ganas de meterse al agua", resume Caroline Rivière.

Trabajadores inspeccionando el agua, reflejo de la degradación por contaminación. EFE

La denuncia presentada ante la Guardia civil incluye el vídeo de marras, el mismo testimonio que Caroline ofrece en una entrevista con EL ESPAÑOL y documentación adicional para el Seprona.​

Desde las dos asociaciones exigen una investigación urgente por parte del Seprona, la CHS y la Personalidad Jurídica del Mar Menor. "Esperamos que se personifique en el juicio y actúe rápidamente. Hemos dado las armas en mano a las autoridades", demanda Caroline.

"Condenamos que una gran empresa cometa presuntos delitos, mientras que los pequeños ganaderos sí que cumplen la ley".