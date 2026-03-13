Hostetur apuesta por más conexiones aéreas, turismo azul e incentivos urbanísticos para que Murcia sea un "diamante"

Los alcaldes de los municipios, junto a la Consejera Carmen Conesa, y el Presidente de Hostetur, Pepe Catalá

Las claves nuevo Generado con IA Hostetur propone aumentar las conexiones aéreas, potenciar el turismo azul y ofrecer incentivos urbanísticos para consolidar Murcia como destino turístico de referencia. La Asamblea reunió a empresarios y alcaldes de la Costa Cálida, quienes destacaron la colaboración público-privada como clave para el desarrollo turístico regional. La Región de Murcia cerró 2025 con un récord de más de 1,2 millones de turistas internacionales y espera una ocupación hotelera altísima en Semana Santa. Se subraya la necesidad de diversificar la oferta hacia el turismo deportivo y de experiencias, además de mejorar la sostenibilidad y la gestión turística en la zona.

En el corazón del Parque Almansa de San Javier, este viernes, se han dado cita los máximos líderes institucionales y empresariales del sector turístico de la Costa Cálida para trazar su hoja de ruta que convierta a la Región de Murcia en "un diamante en bruto".

La Asamblea de Hostetur, impulsada por su presidente Pepe Catalá, se ha convertido en la primera jornada público-privada de turismo que ha reunido a empresarios del sector y alcaldes de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, San Javier y Cartagena, además de la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa.

Pepe Catalá, presidente de Hostetur, ha sido el maestro de ceremonias y portavoz, resaltando desde el inicio "la necesidad de un círculo virtuoso entre administraciones y empresas" para construir destinos de éxito con destino a la Costa Cálida.

La Asamblea de Hostetur mha establecido como prioridadeso: más conexiones aéreas, turismo azul, incentivos urbanísticos y gobernanza compartida. Datos como el récord de 2025 y el arranque explosivo de 2026 confirman que la Costa Cálida no es promesa, sino realidad en auge.

"Un destino turístico no se construye solo por la acción de las administraciones locales o autonómicas, ni solo por la iniciativa empresarial; se erige en colaboración", subraya Catalá.​

La jornada buscaba potenciar el turismo como motor económico de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena, municipios unidos por el Mar Menor y 80 kilómetros de costas.

Con una mesa redonda y presentaciones, el acto subraya el turismo azul y la sostenibilidad, en un momento histórico para la Región de Murcia que cerró 2025 con "un récord" de visitantes: más de 1,2 millones de turistas internacionales.

Mesa redonda entre los diferentes alcaldes de los municipios y Pepe Catalá

Carmen Conesa, consejera de Turismo, Cultura y Deportes, ha comenzado las intervenciones destacando la colaboración como pilar fundamental. "Estas jornadas reflejan el trabajo en equipo que nos funciona; vamos a seguir apostando por la unión de la administración con el sector empresarial", afirma.

Aprovecha para agradecer a los empresarios por generar empleo en una tierra de familias, autónomos y pymes, insistiendo en que el turismo murciano es "de calidad, sostenible, accesible y abierto todo el año", posicionando a la Costa Cálida como destino nacional e internacional gracias a su clima privilegiado, playas y personas.​

Conesa comenta: "Vivimos el mejor momento turístico de la historia de la Región, pero debemos diversificar hacia el turismo azul, deportivo y experiencias únicas para que los visitantes regresen", sentencia, llamando a compartir estrategias e inversiones.

​José Miguel Luengo, alcalde de San Javier y anfitrión, enfatiza la colaboración público-privada: "Tenemos que contarnos qué hacemos y qué necesitamos unos de otros; el destino no entiende de límites municipales, somos todos Mar Menor y Costa Cálida".

Celebra la coordinación con la Consejería y el Estado para mejorar playas, paseos, medio ambiente y transporte, atrayendo inversores gracias a años de esfuerzo conjunto.​

Las declaraciones directas de Mario Ginés Pérez (Los Alcázares) y Pedro Javier Sánchez Aznar (San Pedro del Pinatar) refuerzan un mensaje unificado a través del trabajo, la organización y el empeño durante años: seguridad en playas, atención ambiental y proyectos compartidos como la Semana de la Huerta.

Carmen Conesa, Consejera de Turismo, en sus declaraciones

Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, defiende la marca Costa Cálida como un factor estratégico: "Sería una torpeza y egoísta no trabajarla; Cartagena es un diamante en bruto, como dijo Antonio Catalá de Marriott".

Destaca la experiencia única que ofrece: patrimonio, cultura, náutica en el Mar Menor, buceo (el mejor de Europa), 40 km de playas accesibles y eventos como el Rock Imperium o la Ocean Race.

Pepe Catalá, presidente de Hostetur, ha brillado como unión entre las instituciones y los empresarios. En la entrada al acto, ha celebrado la "dinámica de colaboración público-privada" iniciada años atrás: "Estamos en el mejor momento histórico de la Costa Cálida, con enormes proyectos hoteleros fruto del trabajo realizado".

Previsión Semana Santa

Pide continuidad anual a estas jornadas, esperando que cada vez sean más grandes y con la visita de grandes empresarios e inversores, con planes técnicos para elevar la competitividad, y aplaude las declaraciones de la Consejera Carmen Conesa: "Escuchar y trabajar juntos es imprescindible para el éxito".

El líder de Hostetur ha aprovechado el cónclave turístico para avanzar que se espera una Semana Santa con una "ocupación altísima y un clima excelente", pero ha insistido en la necesidad de implantar un gestor para la ocupación turística.​