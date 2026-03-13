La compañía Volotea impulsa el aeropuerto de Corvera con dos nuevas rutas a Lille y Venecia que sumarán 7.500 asientos

Las claves nuevo Generado con IA Volotea lanza dos nuevas rutas desde el aeropuerto de Corvera: Lille (Francia) y Venecia (Italia), sumando más de 7.500 asientos. La conexión con Venecia supone la primera ruta directa regular entre Murcia e Italia, y la de Lille refuerza los enlaces con el norte de Francia. El aeropuerto murciano cerró 2025 con 949.007 pasajeros y prevé un crecimiento del 4% en asientos para 2026. Volotea ya opera seis rutas desde Murcia y destaca por su compromiso sostenible y reconocimientos como mejor aerolínea low-cost europea.

Volotea impulsa las conexiones del Aeropuerto Internacional Región de Murcia (AIRM) con dos nuevas rutas directas al corazón de Francia, Lille y hacia el glamour de Venecia (Italia), inaugurando la primera conexión histórica con el país transalpino. Desde el 28 de junio, dos frecuencias semanales por ruta sumarán más de 7.500 asientos, impulsando un turismo regional que batió récords en 2025 con 1,2 millones de visitantes extranjeros.

La conexión Murcia-Lille operará los jueves y domingos, conectando el aeropuerto de Corvera con el aeródromo de Lille-Lesquin. Esta ruta se suma a la ya existente con Marsella, también gestionada por Volotea, permitiendo enlazar la comunidad murciana tanto con el norte como con el sur de Francia.

Esto, a su vez, permite atraer más turistas franceses hacia la oferta de la Costa Cálida: sol, playas, buena gastronomía y una variada programación cultural.

Por otro lado, la ruta Murcia-Venecia, con vuelos los miércoles y domingos hacia el Aeropuerto Marco Polo, marca un hito histórico al convertirse en la primera conexión directa regular con Italia desde el AIRM.

Pantallas de información sobre salidas y llegadas al aeropuerto. EFE

Estas incorporaciones elevan a seis el número de rutas de Volotea desde Murcia: a nivel nacional, Asturias, Barcelona y Bilbao; e internacionalmente, Lille, Venecia y Marsella (esta última lanzada en verano de 2025 y renovada para 2026).

En conjunto, las conexiones directas regulares de verano del AIRM alcanzarán siete países y 20 aeropuertos europeos, fortaleciendo la posición de la Región como destino accesible.

Un "chute" al turismo

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, ha destacado que estas novedades "contribuirán a mejorar la accesibilidad aérea de la Región y a facilitar la llegada de visitantes internacionales".

En 2025, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Región de Murcia registró un récord histórico con más de 1,2 millones de turistas extranjeros, un 6,5% más que en 2024, el doble del crecimiento nacional (3,2%), impulsando afluencia, gasto y empleo en el sector.

Turistas caminando en aeropuerto. EFE

Estas rutas no solo amplían opciones para los residentes murcianos, sino que abren puertas a viajeros franceses e italianos interesados en descubrir la huerta murciana o su patrimonio cultural.​

Desde la propia aerolínea, Gabriel Schmilovich, director general de Estrategia de Volotea, subraya que "el lanzamiento refleja nuestra apuesta por crecer en el AIRM y fortalecer la conectividad internacional, ampliando opciones hacia destinos atractivos de Europa".

Desde 2019, Volotea ha transportado cerca de 260.000 pasajeros desde este aeropuerto, con excelentes datos en 2025: puntualidad superior al 90% (OTP15), cumplimiento del programa de vuelo del 99,7% y tasas de recomendación por encima del 95% (97% en Megavolotea).

949.007 pasajeros​

El Aeropuerto Internacional Región de Murcia cerró 2025 con 949.007 pasajeros (llegadas y salidas), un incremento del 4,3% respecto a 2024, y 7.640 operaciones, un 7% más, gracias al alza del 6,1% en vuelos nacionales y 7,3% en internacionales.

Aena prevé para 2026 un aumento del 4% en asientos totales respecto a los programados el año anterior, consolidando el crecimiento sostenido.​

Volotea opera seis de estas rutas estivales, reforzando su trabajo clave en la red regional. Fundada en 2011, la aerolínea se especializa en ciudades medianas y destaca por su compromiso sostenible: con una reducción del 51% en emisiones dióxido de carbono y se marca una meta del 55% al 60% para 2030.

Además, la compañía está reconocida con 4 estrellas Skytrax y premios como Mejor low-cost de Europa (World Airline Awards 2023-2024; World Travel Awards 2021-2025).Los billetes para Lille y Venecia ya están a la venta en www.volotea.com.