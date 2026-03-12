El proyecto OM2 destinará 12 millones de euros para "proteger" el ecosistema del Mar Menor: "Es un compromiso"

Las claves nuevo Generado con IA El proyecto OM2 destinará 12 millones de euros a la protección y recuperación de especies del Mar Menor, con 21 tanques marinos y siete laboratorios especializados. El centro ocupará 15.000 metros cuadrados y se ubicará en una infraestructura rehabilitada del antiguo aeropuerto, integrando la renaturalización de hasta 30.000 m² de asfalto. OM2 combinará investigación científica y divulgación, permitiendo el acceso del público a laboratorios y zonas educativas, y aspira a convertirse en referente científico y turístico. El proyecto es fruto de la colaboración entre la Región de Murcia, universidades y centros de investigación, reafirmando el compromiso con la restauración ambiental del Mar Menor.

El proyecto OM2 y sus 21 tanques marinos serán una suerte de Arca de Noé para salvar especies del Mar Menor. "No necesita gestos, sino ciencia aplicada", proclama el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, mientras el arquitecto José Manuel Chacón promete vistas al ecosistema desde una cubierta elevada.

El proyecto OM2 -Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor- contará con un presupuesto de 12 millones y podría cambiar el destino ambiental del ecosistema del Mar Menor.

De hecho, abarcará una superficiede 15.000 metros cuadrados entre espacios interiores y exteriores, contará con 21 tanques marinos que suman más de 1.100 metros cúbicos de agua para la conservación y recuperación de especies, además de siete laboratorios especializados, cuatro de ellos abiertos al público.

La inversión estará cofinanciada al 60% por fondos europeos FEDER y al 40% por el Gobierno regional, y se ubicará en una infraestructura rehabilitada en la zona del antiguo aeropuerto, integrada en el paisaje del Mar Menor.

El evento, presidido por el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, destaca la importancia de la ciencia aplicada como "un pilar para la restauración del Mar Menor".

López Miras compareciendo en el acto

Asistieron figuras como el arquitecto José Manuel Chacón, responsable del diseño, y José Miguel Luengo, Alcalde de San Javier, quien destaca el potencial del centro.

El presidente López Miras abrió el acto enfatizando que "el Mar Menor no necesita gestos, necesita ciencia aplicada, necesita datos que respalden cada decisión pública y eso, exactamente eso, es lo que representa OM2".

Recuerda iniciativas previas como el Observatorio del Mar Menor y el Banco de especies emblemáticas creado con la Universidad de Murcia,

A su vez, ha destacado la colaboración con entidades como la Universidad Politécnica de Cartagena, el IMIDA, el Instituto Español de Oceanografía y la Fundación Oceanogràfic, con el fin de posicionar a Murcia como "referencia científica en el estudio de ecosistemas lagunares costeros".

El presidente López Miras, junto al arquitecto Chacón

López Miras detalla las especificaciones del centro: "OM2 será una fuente permanente de generación de datos científicos. Los análisis biológicos y ambientales se integrarán a series temporales de datos que permitirán anticipar riesgos, evaluar medidas y orientar las decisiones públicas", afirma el presidente.

El complejo no solo prioriza la investigación, sino también la divulgación: "servirá como espacio para que la ciudadanía comprenda la importancia del reto ambiental y la riqueza del entorno", convirtiéndose en un punto de atracción turística y educativo.

Posteriormente, el arquitecto José Manuel Chacón ha presentado el diseño, basado en tres conceptos fundamentales: la renaturalización del territorio, la funcionalidad interior del edificio y una experiencia culminante con vistas panorámicas.

El arquitecto José Manuel Chacón, explicado con detalle las innovaciones del proyecto

Explica que el proyecto rehabilita unos 4.500 metros cuadrados en una parte de la antigua terminal del aeropuerto, pero trasciende las paredes para integrar el paisaje amplio del Mar Menor.

"No queríamos que la intervención estuviera encerrada en esas cuatro paredes. Entramos por una puerta y salimos por otra y no pasa nada ni antes ni después", señala Chacón, destacando la renaturalización de 20.000 a 30.000 metros cuadrados de antiguo asfalto de un parking.​

Chacón describe el recorrido del visitante: desde áreas exteriores pasando por zonas de recepción, taquillas y aulas para público escolar, hasta tres "naves" temáticas que representan el mar oceánico, el Mediterráneo y el Mar Menor específicamente.

"El edificio tiene tres crujías que nos han venido muy bien: en la primera aparecen las condiciones del mar oceánico, el intermedio el Mar Mediterráneo y llegamos al final en el Mar Menor", explica.

José Miguel Luengo cierra su intervención elogiando el proyecto como "un proyecto con tanta alma, tan bonito y tan necesario".

Las diferentes personalidades y autoridades que acudieron al acto de presentación del proyecto OM2

"Este centro también se convierte en un punto turístico de primer nivel. Allí tenemos que llevar a mucha gente para que se enamore de la riqueza ambiental que tenemos en el Mar Menor", declara, animando a todos a colaborar en su puesta en marcha.​

López Miras concluyó reafirmando el compromiso gubernamental: "La recuperación del Mar Menor no es un camino corto. Exige constancia, rigor y liderazgo. Hoy presentamos una decisión estratégica de región que abre una nueva etapa".

Subraya como "proteger el Mar Menor es un compromiso de todos" y que, con colaboración entre administraciones, científicos e instituciones, "la recuperación y la protección definitiva del Mar Menor estará mucho más cerca".