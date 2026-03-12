López Miras aplaza impuestos autonómicos para "ayudar" a las empresas de Murcia ante la "crisis energética" de Irán

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea Regional

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado en la Asamblea Regional un paquete de medidas fiscales y financieras, "destinado a paliar" las consecuencias que está provocando la guerra en Irán sobre el tejido productivo murciano.

López Miras ha comparecido en el Parlamento autonómico para dar conocer el plan inicial que han diseñado en el Palacio de San Esteban con un doble objetivo: proteger a las empresas frente al aumento de los costes energéticos y de producción, así como garantizar la estabilidad económica y laboral en Murcia.

“Este Gobierno regionala va a actuar y no se va a quedar de brazos cruzados”, tal y como ha afirmado el presidente durante su intervención parlamentaria.

López Miras detalla que este "primer paquete2 de actuaciones contempla el aplazamiento y fraccionamiento de tributos autonómicos, como el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de actos jurídicos documentados.

Una medida que beneficiará a unas 600 empresas que podrían verse afectadas por el encarecimiento de la energía y los combustibles que ha generado la "crisis energética" derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz: un punto clave para el transporte de petróleo.

Asimismo, el Gobierno murciano estudia la posibilidad de aplicar bonificaciones en tasas autonómicas para los sectores más golpeados por el incremento de costes, entre ellos el agrícola, el pesquero y las empresas exportadoras.

El jefe del Ejecutivo Autonómico en la Asamblea Regional. EFE

López Miras subraya que estos sectores “son esenciales para la economía y el empleo en la Región” y recuerda que “ya vienen soportando una presión notable desde las crisis inflacionarias de los últimos años”.

En el ámbito financiero, el presidente ha avanzado que la Comunidad ha iniciado contactos con diversas entidades bancarias y de crédito para abrir líneas de financiación especiales, en colaboración con el Instituto de Fomento (Info) y el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región (ICREF).

Estas líneas estarán dirigidas tanto a autónomos como a pymes, y ofrecerán condiciones que ayudarán a cubrir gastos de energía, transporte o capital circulante.

Además, López Miras pondrá a disposición de las empresas instrumentos de liquidez inmediata, pensados para agilizar los pagos a proveedores. “Los proveedores que necesiten liquidez rápida van a contar con nuestro apoyo y respaldo”, asegura López Miras.

De forma complementaria, se habilitará un bono temporal para empresas exportadoras, con el objetivo de compensar los efectos derivados de la subida de los precios internacionales.

“Seguiremos apoyándoles en la apertura de nuevos mercados, ayudándoles a diversificar destinos y reforzando el seguimiento permanente de puertos, navieras, transportistas y sectores tractores”, añade el presidente de la Región de Murcia

López Miras explica que la Región de Murcia “no es ajena al impacto que está teniendo el conflicto en Oriente Medio sobre la economía mundial”, especialmente a través del encarecimiento del petróleo, el gas y las materias primas.

Cliente repostando combustible. EFE

Los últimos informes económicos apuntan a un nuevo aumento en los precios energéticos durante el primer trimestre de 2026, con repercusiones directas en los costes de producción y transporte.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional recordó que España “ya ha sufrido en los últimos años niveles de inflación muy superiores a los de la mayoría de los países de la Unión Europea”.

Advierte de que la situación puede volver a agravarse si no se adoptan medidas urgentes. “Cada día que pasa sin tomar decisiones supone un perjuicio añadido para nuestras familias y nuestras empresas”, alertó.

El Gobierno regional, ha expresado López Miras, continúa estudiando nuevas medidas complementarias para los próximos meses, con el fin de anticiparse a posibles picos de precios o alteraciones en la cadena de suministro.

Entre las opciones que se evalúan destacan incentivos a la eficiencia energética, ayudas a la modernización de instalaciones industriales y programas de resiliencia para sectores estratégicos.

Petición a Moncloa

Durante su intervención, López Miras también ha dirigido un mensaje al Gobierno de España, al que sugiere seguir el ejemplo de otros países europeos que ya han aprobado medidas de urgencia para reducir la presión sobre ciudadanos y empresas.

López Miras junto al presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez. EFE

López Miras destaca que Portugal y Austria han reducido temporalmente los impuestos sobre los carburantes, Francia ha aplicado controles de precios en las gasolineras, y otros países como Croacia, Hungría o Eslovenia han establecido límites máximos al precio de los combustibles para proteger su producción

Sin embargo, expone que el Ejecutivo central “no haya anunciado hasta ahora ninguna medida concreta para proteger a las familias y a las empresas españolas”.

Por ello, reclama al Gobierno nacional que adopte decisiones urgentes entre las que destaca, la reducción temporal del IVA de la energía al 10%, suspender el impuesto de la generación eléctrica, proporcionar ayudas a sectores con un gran uso de energía, o la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos.

El presidente también defiende la necesidad de aprobar medidas específicas para sectores estratégicos de la economía regional, como el transporte y la logística, la agricultura, la industria electrointensiva o las pymes exportadoras,

“Si no se adoptan medidas, y además medidas urgentes, vamos a pagar muy caro el aumento del precio de la energía y del combustible”, advierte López Miras.

Recuerda ante esto, que la propia Unión Europea ha llevado a los Estados miembros a actuar para frenar los efectos del conflicto sobre las familias y las empresas.

El presidente ha cerrado su intervención insistiendo en el compromiso de su Gobierno con “la defensa de los intereses del tejido productivo regional” y afirmando que “la estabilidad económica y el empleo en la Región de Murcia seguirán siendo la máxima prioridad del Ejecutivo autonómico”.