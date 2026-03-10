La UCAM se convierte en la segunda universidad en España con su Escuela de Doctorado acreditada por la ANECA

Investigadoras de la UCAM en el laboratorio impulsando los programas de doctorado en Ciencias de la Salud de la Escuela Internacional de Doctorado

Las claves nuevo Generado con IA La UCAM es la primera universidad privada en España cuya Escuela Internacional de Doctorado recibe la acreditación institucional de ANECA. La acreditación cubre los cuatro programas doctorales de la UCAM: Ciencias de la Salud, Sociales, Deporte y Tecnologías e Ingeniería Ambiental. En 13 años, la UCAM ha defendido más de 1.000 tesis doctorales y ha generado más de 1.000 publicaciones científicas de alto impacto. La Escuela colabora con 264 instituciones en 29 países y mantiene 60 proyectos conjuntos con empresas innovadoras, fomentando la cooperación científica e industrial.

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) se convierte en la primera institución privada en España cuya Escuela Internacional de Doctorado logra la acreditación institucional de la ANECA, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Este prestigioso logro abarca los cuatro programas doctorales vigentes: Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Ciencias del Deporte y Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental, garantizando estándares de excelencia en formación investigadora.​

Este hito marca una trayectoria de 13 años con una dedicación ininterrumpida a la formación de investigadores, durante los cuales se han defendido más de 1.000 tesis doctorales.

Estos números posicionan a la UCAM como la segunda universidad privada del país en volumen de tesis leídas, superando solo a líderes nacionales.

De ellas han surgido más de 1.000 publicaciones científicas en revistas de alto impacto, con investigaciones aplicadas directamente a desafíos sociales actuales, como salud pública, sostenibilidad ambiental y bienestar colectivo. Hoy, más de 600 doctorados activos impulsan proyectos innovadores en la Escuela Internacional de Doctorado.​

Estrella Núñez Delicado, vicerrectora de Investigación de la Universidad Católica de San Antonio, subraya el esfuerzo colectivo: "En la UCAM trabajamos con rigor absoluto para brindar un servicio de máxima calidad a nuestros doctorandos".

"Conseguir esta acreditación institucional es el resultado de un trabajo excepcional por parte del equipo de la EIDUCAM y de una dirección rigurosa por los investigadores líderes en los programas doctorales", afirma​

La EIDUCAM ofrece más de 50 actividades formativas personalizadas, desde seminarios avanzados hasta talleres prácticos, diseñadas para satisfacer todas las necesidades de los doctorandos y potenciar sus competencias transversales.

Visibilidad global

A su vez, un especial énfasis se pone en las menciones Industrial e Internacional, que fortalecen la vinculación con el sector empresarial y amplían la visibilidad global de la investigación de la UCAM.​

En el ámbito internacional, la Escuela ha facilitado más de 110 estancias de investigación en 27 países, promoviendo la movilidad académica y alianzas estratégicas.

Hasta la fecha, colabora con 264 instituciones en 29 naciones, incluyendo universidades de gran relevancia, centros de I+D y empresas líderes, lo que fomenta una cooperación científica sin fronteras.​

En el ámbito industrial, destaca la gestión de cerca de 60 proyectos conjuntos con compañías innovadoras como AromaIbérica (agroalimentario), Villapharma (farmacéutico), Hidrogea (medioambiental), Martínez Nieto (industrial) o AMC Innova (sanitario).

Estas alianzas no solo financian investigaciones doctorales, sino que incluyen el conocimiento generado en soluciones reales para el tejido productivo español, alineando la academia con las demandas del mercado.