Presentan la rehabilitación del yacimiento de San Esteban tras 17 años: "Está bastante más reconocible de lo que esperaba"

Las claves nuevo Generado con IA Se presenta la primera fase de rehabilitación del yacimiento de San Esteban tras 17 años de abandono, con mejores condiciones de lo esperado. El proyecto, financiado por el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma con 600.000 euros cada uno, contempla excavaciones, protección y futuras obras de reconstrucción del jardín. La iniciativa cuenta con la colaboración de diversas administraciones y busca convertir el yacimiento en un espacio accesible para todos los murcianos. La oposición destaca el papel del movimiento vecinal y la justicia en evitar la destrucción del yacimiento por un antiguo proyecto de parking.

Tras 17 años de abandono y exposición a los elementos, como las lluvias, que han dañado sus muros, el entorno del yacimiento arqueológico de San Esteban ha acogido la presentación de la primera fase de rehabilitación.

Tal hito ha sido descrito por el director arqueológico de la obra, Clemente Sánchez, como "sorprendente" porque la zona presenta "mejor estado de conservación de lo esperado".​

Clemente Sánchez, el arqueólogo experto al frente de la dirección técnica, ha detallado el estado del yacimiento tras años de abandono: "Yo estuve aquí en el año 2009, tengo muchos recuerdos del yacimiento y al empezar a destapar y a recorrerlo otra vez, me he dado cuenta de que está bastante más reconocible de lo que esperaba". ​

Sobre los restos, ha explicado: "En algunos casos hay ladrillos que son totalmente irrecuperables porque están totalmente arenizados".

Ha señalado zonas críticas, como la más cercana al Palacio San Esteban. "Son zonas que ya veremos a ver también si no tiene otra configuración debajo, bajo lo que ahora mismo vemos, vamos a profundizar unos 2 metros". afirma el director arqueológico.

Explicación de Clemente Sánchez sobre el proceso de rehabilitación

​

Sánchez ha avanzado los próximos pasos: "En principio la recuperación del jardín va a tener que llevar una serie de subfases. Aparte de tener que conservar muy bien lo que hay debajo, hay que crear caminos de acceso para que entre una serie de maquinaria y hagan unos micropilotes que van a profundizar, no sé si unos 25 metros o 27".

El evento, ha reunido a su vez a a autoridades políticas. Fernando López Miras, presidente del Gobierno de la Región de Murcia, y José Ballesta, alcalde de la ciudad, han sido las figuras centrales, acompañados por la vicealcaldesa y representantes del Ministerio y otras administraciones.

La ceremonia ha marcado el inicio oficial de las excavaciones arqueológicas, financiadas a partes iguales por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento con 600.000 euros cada uno, y con un plazo de ejecución de 12 meses.

Yacimiento arqueológico de San Esteban durante el inicio de la Fase I de rehabilitación

José Ballesta ha abierto su intervención con un tono decidido: "Hoy día 9 de marzo se ponen en marcha unas obras largamente esperadas. Ya no caben más vacilaciones, ya no caben más discusiones, más debates".

Ha enfatizado la continuidad del proyecto: "Las obras están absolutamente ya diseñadas para que esta primera fase, se continúe sin interrupción. La segunda fase es ya el jardín que irá sobre la excavación arqueológica para disfrute de todos los murcianos"

El Alcalde de Murcia ha dedicado gran parte de su discurso a agradecer a su vicealcaldesa, Rebeca Perez López, a quien ha calificado de impulsora clave: "Ella ha puesto toda su tenacidad, todo su tesón, toda su valentía, toda su determinación y su coraje en que esto sea una realidad"

Fernando López Miras ha elogiado la colaboración entre administraciones y la "obsesión positiva" del alcalde: "Este yacimiento no es una gran fortificación, una gran infraestructura de gobierno o de defensa, es un barrio extramuros de una ciudad en la que vivía gente que se dedicaba a distintos oficios".

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia y José Ballesta, durante la presentación de la Fase I de rehabilitación

En sus palabras, el jefe del Ejecutivo autonómico ha rendido homenaje a Ballesta: "Es el resultado de una obsesión cuando la definición de obsesión alcanza lo más positivo que se puede ser, que es la obsesión de un alcalde por devolverle a su ciudad algo que siempre ha sido suyo durante lo largo de los siglos.

Claves del proyecto

La Fase I se centrará en excavaciones y protección, preparando el terreno para la segunda fase, que incluye micropilotes y reconstrucción del jardín sobre estructuras elevadas.

Se espera un contacto continuo con el Ministerio para agilizar informes y memorias, que tomarán unos dos meses adicionales. Según informa Clemente Sánchez: "el Ayuntamiento busca ya un local o un bajo para almacenar tierras y restos, con recolocación prevista en 3 o 4 años"​

Este avance resuelve años de estancamiento, impulsado por la voluntad política. Como ha resumido López Miras, es "el resultado de cuando las administraciones trabajan de forma conjunta y colaboran".

El yacimiento no solo recuperará su valor histórico, sino que se convertirá en un sitio único accesible para todos los murcianos.

Críticas del PSOE

La presentación de los trabajos de recuperación no ha pasado desapercibida para la oposición. Ginés Ruiz Maciá, líder del POSE en la capital del Segura, ha publicado esta reflexión en sus redes sociales: "Gracias al movimiento vecinal y a la Justicia que paralizó el proyecto del Partido Popular, que era construir un parking subterráneo de 4 plantas y destrozar todo el yacimiento".

"Resulta cómico verlos ahora cómo se presentan como adalides de la defensa y recuperación del patrimonio. 17 años después, el liderazgo inversor del Gobierno de España y la colaboración entre administraciones hace posible que la recuperación del Yacimiento empiece a ser una realidad. Celebramos, pero no olvidamos".