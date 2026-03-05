Miras reclama más inversiones a Europa para modernizar presas e infraestructuras hídricas en Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en su intervención en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones en Bruselas. CARM

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha puesto sobre la mesa de Bruselas la necesidad de aumentar las inversiones de la Unión Europea para "modernizar infraestructuras hídricas" ante cualquier eventualidad. Todo ello, a la vista de los efectos del cambio climático y de que las danas dejan de ser episodios aislados.

Esta es una de las propuestas que el presidente del Gobierno de la Región de Murcia ha introducido en el dictamen: "Cambiar el rumbo: hoja de ruta local y regional para la resiliencia hídrica", debatido en un pleno del Comité de las Regiones y que contó con la intervención del propio López Miras.​

"Para la Región de Murcia, la resiliencia hídrica es mucho más que una prioridad política: es una cuestión estratégica de supervivencia y seguridad" explica López Miras.

"Hemos querido contribuir activamente a este dictamen presentando diferentes enmiendas orientadas a garantizar el mantenimiento, seguridad y modernización de infraestructuras hídricas críticas junto con nuevas inversiones, hojas de ruta realistas para asegurar el éxito de los objetivos de la normativa europea", afirma

En este sentido, el presidente autonómico reclama "una hoja de ruta realista para asegurar el éxito de los objetivos de la normativa europea, y avanzar en una gestión integrada de los recursos hídricos sobre la base de la solidaridad territorial".​

Para ello, López Miras subraya que "estaremos encantados de ayudar, de aportar también en la redistribución solidaria de un recurso como el agua, que es abundante en unos territorios y escaso en otros. Sin duda, la Alianza de las regiones europeas por la resiliencia hídrica ayudará de forma muy importante a esto".

Además, la Región de Murcia introduce otras dos enmiendas: por un lado, "avanzar hacia una gestión integrada de los recursos hídricos sobre la base de la solidaridad territorial" y, por otro, "que existan hojas de ruta realistas para asegurar el éxito de los objetivos de la normativa europea en materia de agua".​

Ante el Pleno, López Miras traslada la experiencia de la Región de Murcia en gestión eficiente del agua y defiende la necesidad de reforzar el papel de las regiones en las políticas europeas relacionadas con este recurso.​

Asimismo, el máximo responsable autonómico pone en valor la Alianza de Regiones Europeas por la Resiliencia Hídrica que se ha puesto en marcha y de la que la Región de Murcia forma parte junto a otros 17 territorios.