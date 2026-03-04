El Ministerio escoge el aeropuerto de San Javier como uno de los tres nuevos centros de la Agencia Espacial Europea

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en la sede de la Agencia Espacial

Las claves nuevo Generado con IA El aeropuerto de San Javier ha sido seleccionado como uno de los tres nuevos centros de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea en España. El nuevo centro apoyará a startups en tecnologías espaciales, aplicadas a sectores como agricultura, logística, energía y seguridad. La iniciativa cuenta con financiación del Gobierno regional y de la ESA, y permitirá incubar hasta 12 empresas, generando empleo cualificado y transferencia tecnológica. El proyecto ha recibido el respaldo de 74 entidades y consolida a Murcia como un hub estratégico en innovación y economía espacial.

La Región de Murcia ha sido seleccionada oficialmente como nueva sede de un Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC), consolidando su desempeño estratégico en innovación tecnológica y en el sector aeroespacial.​

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha comunicado esta designación en la convocatoria nacional, junto a Castilla-La Mancha y el País Vasco.

Así, Murcia se une a la red de centros que aceleran empresas basadas en tecnologías espaciales, aplicadas a agricultura de precisión, logística, energía y seguridad, posicionándose en el mapa europeo de innovación con proyección internacional.​

“La Región de Murcia demuestra que está preparada para competir en las grandes ligas de la innovación. Esta incubadora no es casualidad, sino resultado del trabajo constante con Caetra en tecnologías duales de alto impacto". afirmó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

De esta manera, nuestras empresas observan el espacio como oportunidad de negocio, empleo cualificado y liderazgo industrial”, explica López Aragón.​

El nuevo centro estará ubicado en las antiguas instalaciones del aeropuerto de San Javier, acompañará a startups en fases iniciales con asesoramiento técnico, financiero y redes globales.

Transferirá tecnologías espaciales a la economía real, atrayendo centros tecnológicos, universidades y empresas innovadoras.

“El MICIU ha seleccionado la Región de Murcia como centro de incubación de la ESA. Es un proyecto en San Javier, cofinanciado con 360.000 euros por el Gobierno regional, que refuerza la hoja de ruta de Caetra y el hub de aplicaciones satelitales.

Estamos muy contentos, posibilitará implantar unas 12 empresas en ese hub”, destacó López Aragón en declaraciones recientes.

Estrategia Caetra

Este hito coincidec on la estrategia de Caetra y la reconversión del ‘Bloque Técnico’ de San Javier en hub aeroespacial: módulos empresariales, aulas especializadas y equipamiento avanzado para datos satelitales.

“Con esta designación, consolidamos una hoja de ruta clara: diversificar la economía, fortalecer sectores estratégicos y generar empleo cualificado. La incubadora europea, el centro de San Javier y Caetra forman un ecosistema ambicioso, referente nacional en aplicaciones industriales espaciales”, subrayó la consejera.​

De 2026 a 2030, incubará hasta 12 proyectos bajo metodología ESA, con 504.000 euros de la agencia y 360.000 del Info. Las startups recibirán hasta 30.000 euros por proyecto, mentorización, soporte tecnológico y acceso a inversiones europeas.

“Este centro impulsará startups, generará empleo cualificado y transferirá tecnología a industrias, multiplicando el impacto económico regional”, aseguró López Aragón.​

La candidatura sumó apoyo de 74 entidades, entre las que se encuentran instituciones, universidades, empresas, inversores, aceleradoras y centros de I+D, evidenciando el compromiso colectivo. “Ese respaldo convierte el aeroespacial en motor de crecimiento y desarrollo tecnológico de Murcia”, concluyó la consejera.​

Esta iniciativa posiciona a Murcia como hub de la nueva economía espacial, atrayendo talento e inversión para un futuro innovador