UCAM fortalece alianzas en un evento internacional con reuniones clave en Hong Kong para impulsar su proyección

Enrique López, responsable de Alianzas Estratégicas de la UCAM, junto a representantes asiáticos en el stand de la universidad

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha participado activamente en la conferencia anual de la Asia-Pacific Association for International Education (APAIE), celebrada en Hong Kong del 23 al 27 de febrero. Este evento es el principal foro de educación superior internacional en la región Asia-Pacífico.​​

Al frente de la delegación UCAM estuvo Enrique López, responsable de la Unidad de Alianzas Estratégicas, quien resaltó el valor estratégico de la APAIE para generar contactos institucionales y proyectar la universidad en Asia.​

Durante la feria, la UCAM afianzó relaciones existentes en Asia y exploró nuevas colaboraciones para impulsar su internacionalización.

"El objetivo principal fue identificar alianzas con instituciones afines, compartiendo sinergias en movilidad estudiantil, dobles grados, acreditaciones e investigación", explicó López.​

Tras el cierre del evento, López subrayó que "los objetivos se cumplieron satisfactoriamente y los contactos son de alto valor para nuestra estrategia global". La UCAM promueve así su modelo académico en foros clave y mantiene presencia en Asia, con oficina en China desde 2012.