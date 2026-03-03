La Autoridad Portuaria de Cartagena adquiere vehículo eléctrico de rayos X para modernizar la inspección de equipajes en cruceros

Grúas, muelles y buques en el Puerto de Cartagena

Las claves nuevo Generado con IA La Autoridad Portuaria de Cartagena adquiere un vehículo eléctrico con escáner de rayos X para inspección avanzada de equipajes en cruceros. La inversión de 228.690 euros moderniza los controles de seguridad portuaria y cumple la normativa vigente. El nuevo equipo reduce emisiones, mejora la eficiencia y permite reutilizar el vehículo anterior en otras tareas portuarias. La tecnología renovada agiliza inspecciones, facilita operaciones nocturnas y mejora las condiciones laborales y el servicio al usuario.

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha lanzado el proceso de compra de un vehículo avanzado, para inspeccionar equipajes con rayos X, fortaleciendo la seguridad, eficiencia y compromiso ambiental mediante propulsión eléctrica.

La adquisición moderniza controles en tráfico de cruceros, minimizará emisiones y optimizará recursos mediante reutilización del equipo anterior​

Esta inversión de 228.690 euros (IVA incluido) reemplaza el equipo actual, cuyo ciclo útil ha expirado, asegurando el cumplimiento normativo en protección portuaria y accesos, sobre todo en cruceros y pasajeros.​

El nuevo equipo incorpora un escáner de rayos X de vanguardia, con mayor penetración, imágenes superiores y funciones optimizadas para agilizar inspecciones, mejorar seguridad y fluidez en terminal de cruceros y muelles.​

Incluye tecnología renovada, mayor carga y adaptaciones para operaciones nocturnas, elevando condiciones laborales y servicio al usuario.​

El vehículo opera eléctricamente, eliminando generadores extras y bajando emisiones y ruido portuario.​ Se recuperará el vehículo previo tras desmontar el rayos X obsoleto según normativa, reutilizándolo en otras tareas de la Autoridad, promoviendo economía circular y gestión eficiente de activos públicos.​

Así, la Autoridad Portuaria avanza en modernizar infraestructuras, elevar servicios a pasajeros y potenciar seguridad ante el auge de cruceros