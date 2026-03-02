Miras anuncia que el Gobierno de Murcia pagará la redacción del tercer tramo de la RM-1 para sacar el tráfico de Santomera

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este lunes, junto a Víctor Manuel Martínez, alcalde de Santomera, visitando el IES Poeta Julián Andúgar. CARM

El Gobierno de la Región de Murcia financiará con fondos propios la redacción del tercer tramo de la RM-1: la autovía que conecta Santomera con San Javier y con las playas del Mar Menor.

Esta infraestructura es conocida popularmente como la 'autovía del bancal de limoneros' porque el Ministerio de Fomento no concluye un tramo que acaba en una zona con cítricos. El otro caballo de batalla es la ejecución de una circunvalación, para sacar el tráfico pesado del casco urbano de Santomera, hacia la Autovía del Mediterráneo y López Miras ha anunciado que el Ejecutivo murciano trabajará para conseguirlo.

"El objetivo es sacar el tráfico pesado del núcleo urbano de Santomera y conectarlo con la A-7. Este proyecto se pondrá en marcha escuchando las propuestas de todos los vecinos. Por eso, vamos a volver al trazado original para recoger la construcción de un falso túnel para sustituir el último trazado en superficie", tal y como ha anunciado López Miras, este lunes, junto al regidor santomerano, Víctor Manuel Martínez.

"Sabemos que es una infraestructura muy importante para toda Santomera y que le preocupa mucho al alcalde", según ha proseguido el presidente murciano, durante una visita a las obras de rehabilitación integral y de eficiencia energética del Instituto Poeta Julián Andúgar con un presupuesto superior a los dos millones de euros.

López Miras financiará la redacción del tercer tramo de la RM-1, pero ha reclamado colaboración al Ministerio de Fomento para actualizar los convenios vigentes de la famosa 'autovía del bancal de limoneros'.

"Esta infraestructura es fundamental para la seguridad de los vecinos de Santomera y para la movilidad de la Región de Murcia, por eso, aprovechando que el Gobierno de la Región de Murcia va a financiar con fondos propios este proyecto, al Gobierno de España le recuerdo que es necesario actualizar ese convenio y la financiación de esta infraestructura para ponerla en marcha cuanto antes".

El presidente murciano ha hecho énfasis en el peso que tiene esta infraestructura para las comunicaciones por carretera, vertebrando una conexión de pueblos de interior con la costa.

"Sabemos que la RM-1 es fundamental para la movilidad de la Región de Murcia, del Mediterráneo y es necesario que reúna las garantías de seguridad para que el tráfico pesado salga del núcleo urbano de Santomera. Tenemos la propuesta y vamos a financiar la redacción, pero necesitamos que el Gobierno de España actualice esa financiación para que esta infraestructura sea una realidad".