La tercera edición del 'Meet Fashion Focus 2026' reivindica a Murcia como talento y motor de la industria de la moda

Las claves nuevo Generado con IA El 'Meet Fashion Focus 2026' convierte Murcia en epicentro de la moda y la reflexión social, reuniendo a destacados diseñadores, artistas y escritores. La consejera Carmen María Conesa destacó el talento local y reafirmó el compromiso institucional con el impulso de la industria de la moda en la Región de Murcia. Luis Salas reflexionó sobre la innovación y la importancia de cambiar la perspectiva para transformar la creatividad y la moda. Isabelita Virtual e Oteyza protagonizaron intervenciones que fusionaron tradición, tecnología y emoción, reivindicando la identidad y el arte hecho en Murcia.

El Auditorio Víctor Villegas ha convertido Murcia en el epicentro de la moda, el arte y la reflexión social. La tercera edición del Meet Fashion Focus ha reunido a diseñadores, artistas o escritores que reivindican la idea de que la innovación "llega a través de la capacidad de mirar el mundo de otra manera".

Desde Alicante, Totana o Madrid, los protagonistas han ofrecido una pincelada de sus carreras, las cuales evidencian el cambio de cómo es percibida la moda en España.

En la entrada al Meet Fashion Focus, la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen María Conesa, ha dado la bienvenida a los profesionales y creadores reunidos en el Auditorio Víctor Villegas, resaltando figuras como Luis Salas, Oteyza e Isabelita Virtual.

Conesa ha aprovechado para subrayar la importancia del “talento Made in Región de Murcia”, al que se compromete a seguir potenciando desde su consejería.

La Consejera de Cultura, María Carmen Conesa, yendo a comparecer ante los medios.

“Es un gran lujo poder contar con ellos y que puedan impartir esta jornada formativa”, señala la consejera, destacando la afluencia de asistentes vinculados a una industria “muy amplia, con muchísima visibilidad” que necesita herramientas y espacios como este para seguir creciendo.

Luis Salas, diseñador y escritor alicantino, ha sido el encargado de iniciar la primera de las tres charlas que han tenido lugar. Con un discurso en el que invita al público a reflexionar sobre la palabra “innovación”, tantas veces utilizada que, según él, ha perdido parte de su sentido.

“Muchas veces hablamos de innovación como si fuera romper con lo normal hasta ahora”, advirtió. Para Salas, el verdadero avance consiste en mirar lo conocido desde un ángulo nuevo.

WhatsApp Image 2026-02-28 at 11.13.12

“Si cambias la forma de mirar, cambias la forma de ver las cosas”, añadió. Esa mirada analítica la aplica también a las personas: “Cuando analizas a la gente, entiendes muchas cosas”.

Oteyza y la teatralidad

La firma Oteyza, representada por Paul García, irrumpió en el escenario con un espectáculo encabezado por el performer Carlos Romero. Los trajes cobraron vida, bajo una coreografía que situaba a las líneas como el centro de su discurso.

Romero, se movía entre luces y sombras dando sentido al discurso de Paul García. “No hacemos prendas; construimos silencios entre las costuras”, explica García, resumiendo la filosofía que le ha llevado a los mayores desfiles a nivel internacional.

El público murciano respondió con una ovación. El espectáculo de Oteyza fue más que una muestra de su moda, sino que fue una reflexión sobre la identidad española.

Espectáculo del performer, Carlos Romero

La fotógrafa de Totana

El nombre de Isabel García, más conocida como "Isabelita Virtual", ha logrado captar la emoción de todo un público atento a la historia de superación personal que la fotógrafa contaba.

Nacida en Barcelona, su vida dio un giro cuando la crisis de los años 80 llevó a su familia a Totana. Allí, lejos de las grandes capitales, comenzó a formarse una mirada distinta sobre el entorno y lo cotidiano.

Trabajó durante años en una agencia de publicidad, y con la sencillez de un iPhone 4 comenzó a retratar escenas, autorretratos y juegos de luces que pronto llamaron la atención de las grandes empresas.

Vogue Italia descubrió sus imágenes en redes sociales y la invitó a participar en una exposición en Milán. Bromeó ella durante su charla, al recordar que en ese momento no tenía experiencia profesional y exageró su currículum para poder estar allí.

Algunas de las creaciones de Isabelita Virtual

Esa "pillería" y pasión marcaron el inicio de su carrera. “No es tan importante cómo hacemos las cosas, sino el porqué”, explicó ante el público.

Isabelita confesó que durante años compatibilizó su trabajo con una carrera universitaria alejada del mundo de la moda.

Con el tiempo, agencias de Nueva York comenzaron a contactarla para trabajar en campañas internacionales, consolidando su nombre como una de las fotógrafas más influyentes de su generación.

Obra de Isabel García inspirada en los botones de su madre

Isabelita ha querido dedicar parte de su intervención a la figura de su madre, Josefa, diseñadora artesanal conocida por sus botones creados a mano. “Crecí viendo cómo cada botón tenía una historia. Sin saberlo, mi madre ya hablaba de sostenibilidad y de arte sin etiquetas”, contó con emoción.

En ese contraste entre lo digital y lo artesanal sintetizó buena parte del mensaje general del Meet Fashion Focus 2026: la tecnología, la tradición y la emoción pueden convivir sin anularse