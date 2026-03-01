Ana Peinado ofrece talleres de talentos e inteligencias múltiples para menores y profesores en San Javier

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, presenta los talleres gratuitos de Ana Peinado

Las claves nuevo Generado con IA Ana Peinado, psicóloga y experta en educación emocional, impartirá dos talleres sobre talentos e inteligencias múltiples en San Javier. Los talleres están dirigidos a familias (3 de marzo) y profesorado (4 de marzo) y se celebrarán en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Javier. La iniciativa forma parte del Family Hub, que busca fortalecer el bienestar emocional y educativo de las familias y la comunidad escolar. Las sesiones pretenden ayudar a reconocer y acompañar los talentos individuales de cada niño para mejorar su desarrollo personal y académico.

La psicóloga y experta en educación emocional, Ana Peinado, ofrecerá dos talleres en San Javier titulados: “Promoción de los talentos e inteligencias múltiples en menores”. Uno de ellos, dirigido a familias, este martes 3 de marzo, y otro al profesorado, el miércoles 4 de marzo.

La concejal de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez ha presentado la actividad que se engloba en el Family Hub “un espacio creado para impulsar iniciativas destinadas a fortalecer el bienestar emocional, la educación y el acompañamiento de nuestras familias y de toda la comunidad educativa”, explica.

Pérez afirma que la temática escogida parte de la necesidad de comprender que cada niño y cada niña posee capacidades diversas, ritmos diferentes y maneras únicas de aprender, crear y relacionarse con el entorno.

Los talleres impartidos por Ana Peinado, con mensajes enfocados, uno al ámbito familiar, y otro al profesional, pretenden contribuir a reconocer y acompañar esos talentos y condiciones individuales de cada niño para su mejor desarrollo personal y académico.

Cartel promocional de los talleres de Ana Peinado "Family Hub"

El taller para familias tendrá lugar el próximo martes 3 de marzo, de 18 a 20 horas, y el de profesorado, el miércoles 4 de marzo, de 17.15 a 19:15 horas, ambos en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Javier. Las inscripciones, que serán gratuitas, se realizan desde la aplicación Activa San Javier.

La edil María del Mar Pérez invita a familias y profesionales del ámbito educativo a participar en estas sesiones cuyo objetivo es profundizar en el desarrollo emocional y personal de nuestros menores.