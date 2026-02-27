Los motivos por los que Vox cesa al "virrey del PP" Antelo: "Perdió capacidad negociadora con Miras y dividía al partido"

Santiago Abascal y José Ángel Antelo en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno de la Región de Murcia, en una imagen de archivo. Edu Botella / Europa Press

El expresidente provincial del partido de Abascal en Murcia ha convocado una rueda de prensa este viernes, a las 11.30 horas, en el ayuntamiento de Molina de Segura tras recibir el apoyo de Javier Ortega Smith.

Todo el mundo sabe que la democracia en Vox empieza y acaba en lo que decide Santiago Abascal. Pero José Ángel Antelo se estaba convirtiendo en un verso suelto en la Región de Murcia y desde la dirección nacional en Madrid lo han fulminado, forzando la dimisión de cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP).

"Cuando nombraron a Antelo presidente del CEP se pensó que estaba en una taifa". "Estaba colocando en los grupos municipales a gente de su confianza para tener el poder total a nivel intermunicipal, como si fuera un virrey del Partido Popular", tal y como subraya una fuente de Vox.

"Este partido no funciona ni como el PP ni como el PSOE". Tanto es así que desde Madrid le dieron un ultimátum en forma de oferta, para que José Ángel Antelo se apartara de las decisiones orgánicas del Comité Ejecutivo Provincial. Básicamente, le ofrecieron seguir de portavoz en la Asamblea Regional y de candidato en las elecciones autonómicas de 2027. Pero Antelo no aceptó y su comité dimitió en bloque este jueves.

"Aquí no hay ninguna fisura ni ninguna guerra interna. Todo el mundo estaba cansado de Antelo porque estaba dividiendo a los grupos municipales de los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Lorca o Yecla, y eso es letal para cualquier partido. Estaba creando facciones porque les daba instrucciones a los concejales y si no le hacían caso, los machacaba", según prosigue relatando esta fuente de Vox a EL ESPAÑOL.

Este es uno de los motivos por los que Santiago Abascal había perdido la confianza en José Ángel Antelo, al que fichó por su mediático pasado como jugador de baloncesto de la ACB en el UCAM Murcia.

¿Reuniones clandestinas?

"Se metió en temas municipales que no son de su competencia, como las tasas de basura, y no acataba las directrices de Madrid". "Se compró una furgoneta y llevaba a un sequizo de 3 o 4 personas". "Iba por libre reuniéndose con gente sin informar nada al partido".

Otro de los motivos de la pérdida de confianza de Abascal se circunscribe a su capacidad negociadora con el PP murciano y con el presidente regional, Fernando López Miras, con el que Antelo llegó a formar parte del Consejo de Gobierno, como vicepresidente autonómico. "López Miras le había tomado la medida. Antelo había perdido capacidad de negociación con el Partido Popular de López Miras", insiste esta fuente a EL ESPAÑOL.

"Cuando negoció los últimos presupuestos autonómicos de 2025, nadie sabe lo que Antelo le pidió a López Miras en los presupuestos, para que la sociedad murciana hubiese tomado nota de las políticas de Vox. No se ha ejecutado ninguna medida llamativa como deportar inmigrantes".

El ya expresidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, piensa vender cara su salida del partido de Santiago Abascal y ha convocado una rueda de prensa este viernes, a las 11.30 horas, frente al Ayuntamiento de Molina de Segura. Esta convocatoria se produce después de que Antelo haya recibido el apoyo público del último cargo relevante al que la dirección nacional del partido ha fusilado en términos políticos: Javier Ortega Smith.

De hecho, el todavía portavoz municipal de Vox en Madrid ha lanzado este tuit en su perfil @Ortega_Smith de 'X' y Antelo lo ha retuiteado: "Antelo es una gran persona y un gran patriota que ha conseguido levantar el proyecto de VOX en la Región de Murcia. Es un hombre honrado e íntegro, valores tan necesarios en política… Ánimo, amigo José Ángel Antelo. El tiempo pone a cada uno en su sitio".