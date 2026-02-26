Murcia aprueba la primera ordenanza de España que regula y protege la red de regadío de la huerta del Segura

Las claves nuevo Generado con IA Murcia aprueba la primera ordenanza municipal de España para proteger la red de regadío tradicional de la huerta del Segura. La nueva normativa salvaguarda acequias, hijuelas, brazales y demás canales, priorizando el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio. Se prohíbe de forma general el cimbrado o entubado de canales protegidos y se fomenta el arbolado autóctono y la conservación de elementos históricos. La ordenanza ha contado con aportaciones de comunidades de regantes y técnicos municipales y estará sometida a alegaciones durante 30 días.

Es una norma pionera: la primera ordenanza municipal de España que protege la red de regadío de la huerta del Segura. El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado un texto que busca proteger el paisaje tradicional, el arbolado y los cauces históricos frente a la presión urbanística.​

La bautizada como Ordenanza Reguladora de la Red de Regadío de la Huerta de Murcia está dedicada a salvaguardar esta red de riego única en Europa por su valor cultural, histórico y ambiental.

Esta normativa complementa el Plan General de Ordenación Urbana y regulará las intervenciones en acequias, hijuelas, brazales, regaderas y azarbes con respeto al paisaje, biodiversidad y patrimonio.​

El texto cuenta con 11 artículos en 3 títulos, así como disposiciones adicionales, para buscar seguridad jurídica, simplificar los trámites administrativos y agilizar los procedimientos de mantenimiento, conservación y mejora de los cauces de esta extensa red de riego.​

Antonio Navarro, concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, sostiene que "se trata efectivamente de la primera ordenanza municipal en España de esta naturaleza que complementa al vigente Plan General, que establece que deben mantenerse los cauces y su paisaje tradicional".

Criterios clave​

Navarro destaca los criterios clave de la norma: "Protección del arbolado autóctono, mantenimiento de elementos patrimoniales como partidores, compuertas, tablachos y puentes, integración paisajística en zonas urbanas y prohibición general de cimbrado o entubado de canales protegidos".​

Además, se fomentará el arbolado ribereño autóctono, como moreras, almeces o plátanos de sombra; o la conservación de elementos patrimoniales como puentes, compuertas, partidores o tablachos.

Todo ello, para buscar la integración en espacios verdes con señalización de nombres históricos de canales. Esta ordenanza estará sometida a un periodo de alegaciones de 30 días antes de su aprobación definitiva.

El proceso comenzó el 16 de junio de 2025 con una consulta pública, incorporando aportaciones de entidades como la Junta de Hacendados, la Comunidad de Regantes de Churra la Nueva, los servicios técnicos municipales y los distintos grupos municipales del Ayuntamiento.

Una de sus medidas estrella consiste en que no habrá autorización general de cimbrado o entubado de los canales. La red de regadío de la huerta del Segura inicia una nueva etapa.