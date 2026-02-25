El Gobierno de Murcia impulsa con 65.000 euros la presencia de empresas de Agrupal en ferias de Asia, USA e Inglaterra

Reunión en el Palacio de San Esteban entre el presidente López Miras, la consejera Sara Rubira y la junta directiva de Agrupal

El Gobierno autonómico que preside Fernando López Miras ha concedido una subvención de 65.000 euros a la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal), para incrementar la promoción internacional de los productos de la Región de Murcia.​

En concreto, esa ayuda económica permitirá reforzar la presencia de las empresas en nuevas ferias internacionales de alimentos y bebidas que se celebrarán durante los próximos meses, con un enfoque específico en los mercados de Asia, Estados Unidos y Reino Unido.

Con esta acción, el Ejecutivo autonómico busca abrir nuevas oportunidades comerciales y consolidar la posición de la Región de Murcia como referente exportador.​

Este ha sido uno de los asuntos abordados por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la reunión mantenida en el Palacio de San Esteban con el nuevo presidente de Agrupal, Juan Antonio López Abadía, en su primer encuentro desde que se situó al frente de esta asociación empresarial en enero.

En la reunión, López Abadía ha estado acompañado por los miembros de su junta directiva de la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete (Agrupal), integrada por 100 empresas de todos los subsectores productivos de la alimentación, que representan más del 80%del sector industrial agroalimentario de la Región de Murcia y una parte importante de Alicante.

Las empresas asociadas generan en torno a 10.000 empleos directos de media anual y superan los 3.300 millones de euros de facturación.

En 175 países​

Tras el encuentro, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha subrayado que esta ayuda refuerza la promoción exterior de las empresas de la industria alimentaria, con sello murciano, las cuales "ya llegan a 175 países”

"Se trata de una industria que sigue creciendo en sostenibilidad, digitalización y tecnificación también de nuestro sector”, tal y como ha remarcado la consejera de Agricultura.

Sara Rubira también agradece que estos datos datos responden “al trabajo que hace Agrupal” y espera que esta subvención permita a las empresas regionales contar con “mayor presencia” en las principales citas internacionales del sector.