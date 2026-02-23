La Biblioteca Regional de Murcia celebra el Día del Libro en San Javier con lectura dramatizada y música

Patricio Sánchez (director general de Patrimonio Cultural), José Miguel Luengo (alcalde), David Martínez (concejal de Cultura) y Juan José Lara (director de la Biblioteca Regional), durante el anuncio del Día del Libro en San Javier.

La Biblioteca Regional de la Región de Murcia lleva la celebración del Día del Libro al municipio de San Javier, el próximo 23 de abril, con actividades musicales y teatrales que destacan la importancia de la lectura.

Así lo ha anunciado el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, quien ha visitado San Javier para confirmar la descentralización cultural impulsada por la institución.

El evento principal consiste en una lectura dramatizada de autores del Siglo de Oro, interpretada por la compañía teatral Ditirambo y amenizada por alumnado del Conservatorio Profesional de Música de San Javier. La actividad se celebrará en el salón de actos de la Concejalía de Juventud.

Sánchez, acompañado por el alcalde José Miguel Luengo, el concejal de Cultura David Martínez y el director de la Biblioteca Regional Juan José Lara, ha destacado también las “Quedadas literarias” en municipios como Ricote, Molina de Segura, Librilla, Mazarrón, y extensiones a Alicante y Albacete, con participación de autores regionales.

Luengo agradece la elección de San Javier y resalta que se sumará al programa local de más de 50 actividades de fomento de la lectura hasta junio, promovido por la Biblioteca Municipal.

Con esta iniciativa, la Biblioteca Regional apuesta por visibilizar autores murcianos y extender la cultura más allá de la capital.