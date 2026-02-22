El Ayuntamiento de Santomera afronta 2026 con buenas perspectivas económicas tras reducir su deuda un 25%

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, conversa con una representante de la Región de Murcia en el stand de FITUR 2026, bajo el lema "Capital de la Alegría". Ayuntamiento de Santomera

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Santomera ha reducido su deuda municipal un 25% y ha presentado un balance económico positivo para 2025. El desempleo descendió un 10,7% durante 2025 y la población aumentó en más de 500 habitantes desde mayo de 2023. Se han captado más de 12 millones de euros en subvenciones para inversiones en eficiencia energética, salud, infraestructuras y digitalización. Se han aplicado rebajas en impuestos como el IBI, IAE y el de Vehículos, junto a bonificaciones verdes e incentivos a la innovación y el empleo.

El Ayuntamiento de Santomera ha presentado el balance de la gestión económica correspondiente a 2025, un ejercicio que el equipo de gobierno local vincula a la reducción de la deuda municipal, a la creación de empleo y a la bajada de impuestos.​

Durante el acto, el alcalde, el popular Víctor Martínez, ha subrayado que “los dos últimos ejercicios han registrado las mejores cifras de empleo de la historia de Santomera, con un tejido empresarial cada vez más fuerte y competitivo”.

El primer edil señaló que esta evolución se ha producido en paralelo al incremento del presupuesto municipal, al aumento de las inversiones y a una reducción del 25% de la deuda, que atribuyó al esfuerzo conjunto de la administración local y del tejido productivo.​

En materia de empleo, el Ayuntamiento informó de que, según los datos del mes de diciembre, el paro volvió a descender en 26 personas respecto al mes anterior.

Empleados del municipio de Santomera en sus labores profesionales. Ayuntamiento de Santomera

En el conjunto de 2025, el desempleo se redujo un 10,7% y, desde mayo de 2023, la bajada acumulada alcanzó el 20,3%, cifras que, según el Consistorio, "reflejan el impacto de las políticas activas de empleo, formación y apoyo al emprendimiento impulsadas desde el Ayuntamiento", según el alcalde.

Martínez afirmó que estos datos “reflejan un avance real para las familias de Santomera” y avanzó que en 2026 se reforzarán las medidas orientadas a generar oportunidades estables y empleo de calidad.​

El contexto descrito por el Consistorio se acompaña de un incremento de población en los últimos años. Según los datos del padrón municipal, Santomera ha pasado de 16.125 habitantes en mayo de 2023 a 16.711 en la actualidad, lo que supone un aumento de más de 500 vecinos.​

En el apartado de financiación externa, el alcalde destacó que Santomera ha captado más de 12 millones de euros en subvenciones directas e indirectas procedentes de consejerías del Gobierno regional y de la Administración estatal.

Entre las actuaciones destacadas figuran obras de mejora de eficiencia energética por valor de 2,3 millones de euros, cerca de 3 millones destinados a la remodelación del centro de salud y la construcción de un nuevo SUAP.

Además, destacan los más de 2 millones para la renovación de caminos rurales y una ayuda de 1,5 millones del Ministerio para digitalizar y mejorar el ciclo urbano del agua.​

Bajada de impuestos y medidas “verdes”

En materia fiscal, el Consistorio explicó que ha puesto en marcha bonificaciones y medidas de apoyo a la creación de empleo, junto a incentivos a la energía solar y a la movilidad eléctrica, que se han traducido en rebajas en el IBI, el IAE y el Impuesto de Vehículos.

La modificación de las ordenanzas fiscales contempla, entre otras novedades, la bajada del tipo del IBI urbano al 0,630% y del rústico al 0,70%, así como la ampliación de bonificaciones a familias numerosas y el refuerzo de incentivos por la instalación de placas solares y puntos de recarga eléctrica.

También se incorporan beneficios fiscales para proyectos de innovación, investigación y transición energética, dentro de una estrategia municipal orientada a modernizar la fiscalidad.​

El Ayuntamiento resaltó, además, la bonificación del 95% del IBI para inmuebles vinculados a centros de investigación, universidades o proyectos estratégicos nacionales, una medida alineada con el objetivo de atraer talento y favorecer la posible implantación del futuro Centro Nacional de Microchips y Semiconductores.

En el ámbito empresarial, se mantienen bonificaciones en el IAE para compañías que generen empleo, inviertan en renovables o atraviesen situaciones económicas complejas.

En movilidad, se elevó al 60% la bonificación para vehículos híbridos (ECO) y se suprimió la exención general para vehículos antiguos, manteniéndose solo para los históricos, con el objetivo de promover un parque móvil más eficiente y menos contaminante.

Según el alcalde, estas decisiones “marcan el inicio de una nueva etapa de fiscalidad verde que combina responsabilidad económica y sensibilidad ambiental”.

Inauguración del nuevo Centro de Atención Temprana de Santomera, con capacidad para 44 menores de 0 a 6 años. Ayuntamiento de Santomera

El presupuesto municipal de 2025 ascendió a 16.874.217,62 euros, un 9% más que el ejercicio anterior, y el Ayuntamiento avanzó que en las próximas semanas está prevista la aprobación del presupuesto de 2026.

Dentro de la estrategia de impulso económico, el Consistorio celebró en diciembre el encuentro empresarial ‘Conecta Santomera 2025’, inaugurado por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

El evento reunió a empresas, instituciones y agentes económicos, y sirvió como foro para presentar nuevas medidas e incentivos para reforzar la competitividad del tejido productivo local.​

En el ámbito urbanístico, el Ayuntamiento ha aprobado la modificación número 11 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana para facilitar la implantación de usos terciarios, como comercios, oficinas y actividades profesionales, y trabaja ya en la modificación número 12.

La actualización normativa busca eliminar barreras técnicas para la puesta en marcha de negocios en locales antiguos y adaptarse a las necesidades actuales, con medidas como la reducción de la altura mínima exigida, y la posibilidad de implantar servicios terciarios en plantas superiores, siempre con consentimiento vecinal.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una planificación urbanística realista, orientada a apoyar a emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, y a promover un uso más eficiente y sostenible del municipio”, concluyó el alcalde.