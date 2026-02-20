El Hospital IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia incorpora la cirugía robótica Da Vinci con visión tridimensional

El doctor Ramón Lirón, Jefe de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital IMED Virgen de la Fuensanta, este viernes, con el sistema quirúrgico Da Vinci. Grupo IMED

El doctor Ramón Lirón subraya que esta tecnología "permite ser mucho más preciso al poder manejar cuatro brazos robóticos de alta precisión".

El Hospital IMED Virgen de la Fuensanta de Murcia ha puesto en marcha su Unidad de Cirugía Robótica, incorporando el sistema quirúrgico Da Vinci, para ampliar las opciones terapéuticas para sus pacientes.

De esta forma se convierte en el primer centro privado de la Región de Murcia que dispone de esta tecnología de cirugía puntera y mínimamente invasiva, para especialidades como urología, ginecología, cirugía torácica y cirugía general.

La cirugía robótica Da Vinci permite al cirujano operar desde una consola ubicada en el propio quirófano, para controlar con precisión los brazos robóticos que actúan sobre el paciente.

Este sistema traduce los movimientos de las manos del especialista en acciones exactas sobre los instrumentos, ofreciendo una mayor capacidad de maniobra y estabilidad que la cirugía laparoscópica convencional y eliminando el temblor fisiológico.

Entre las principales aportaciones de esta tecnología destaca la visión tridimensional de alta definición del área de intervención, lo que facilita una identificación más precisa de las estructuras anatómicas y una ejecución más segura de procedimientos complejos.

Un avance médico

El control milimétrico de los instrumentos y la posibilidad de realizar incisiones de menor tamaño, contribuyen a una recuperación postoperatoria más favorable para el paciente.

El doctor Ramón Lirón, Jefe de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital IMED Virgen de la Fuensanta, ha valorado de manera muy positiva la incorporación de esta tecnología: “La cirugía robótica es uno de los mayores avances médicos de los últimos 25 años y contar con ella en la medicina privada de la Región es una gran noticia para los pacientes”.

“Desde el punto de vista del cirujano, esta tecnología permite ser mucho más preciso al poder manejar cuatro brazos robóticos de alta precisión y hacerlo, además, en una postura ergonómica y cómoda para el cirujano, lo que permite mantener dicha precisión durante toda la intervención”, según ha concluido el doctor Lirón.