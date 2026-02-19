López Miras critica al Gobierno por "recortar el trasvase y cerrar los pozos" del Altiplano con las reservas hídricas del país al 82%

Las claves nuevo Generado con IA López Miras critica al Gobierno central por recortar el trasvase Tajo-Segura y cerrar pozos en el Altiplano, a pesar de que las reservas hídricas en España alcanzan el 82%. El presidente murciano reclama un pacto nacional por el agua que garantice equilibrio territorial y seguridad para el sector agrícola. La asamblea de regantes en Jumilla denuncia que el cierre de acuíferos afecta gravemente a la comarca, especialmente a los municipios de Jumilla y Yecla. El Gobierno regional solicita al Ministerio prórrogas para evitar el cierre de pozos y propone conectar el Altiplano con el trasvase Júcar-Vinalopó como solución estructural.

Ni el Gobierno de la Región de Murcia ni el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) rebajan el tono de su discurso en defensa del trasvase. Las copiosas lluvias que ha traído el carrusel de borrascas, elevando a 519 hectómetros las reservas de los embalses de la Cuenca del Segura, no aplacan la defensa de esta infraestructura hídrica desde el Palacio de San Esteban y el Scrats.

Todo lo contrario. "Las reservas hídricas en España están en máximos y el Gobierno de Sánchez pretende recortar el trasvase y cerrar los pozos. Los agricultores viven con una preocupación enorme", así lo ha denunciado el presidente murciano, Fernando López Miras, este jueves, durante la asamblea abierta del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura que se ha celebrado en Jumilla.

López Miras lamenta que desde la Moncloa se mantiene la hoja de ruta, para recortar el Trasvase Tajo-Segura a partir del próximo año 2027. "El futuro es muy incierto”, según ha insistido.

El jefe del Ejecutivo regional también ha vuelto a reclamar que el Gobierno cierre con las comunidades autónomas un pacto nacional por el agua, para garantizar una planificación, un equilibrio territorial y una seguridad para el sector primario en cuanto a los recursos hídricos de los que disponen.

"España no tiene una política hídrica que garantice que el agua que hay en España, que es suficiente para todos los españoles, llegue a todos los territorios”.

La asamblea se ha celebrado bajo el título: ‘Retos a corto plazo para la utilización de las aguas subterráneas en la cuenca del Segura’. Y López Miras ha aprovechado su intervención para recalcar que su Gobierno autonómico seguirá “al lado de los agricultores y de los regantes, como siempre hemos hecho”.

El dirigente popular ha reafirmado su "compromiso" para “seguir defendiendo a la Región de Murcia frente a decisiones del Gobierno central que la perjudican".

Los agricultores y regantes que han asistido a la asamblea de Jumilla CARM

En la actualidad, la cuenca hídrica española almacena más de 46.000 hectómetros cúbicos de agua, lo que sitúa las reservas en torno al 82%, según datos que maneja el Palacio de San Esteban, lo que ha llevado a López Miras a lamentar que el Gobierno central mantenga "el cierre de acuíferos" en la Comarca del Altiplano.

"Un golpe especialmente duro para esta comarca, que depende en gran medida de las aguas subterráneas para mantener su actividad agrícola". En concreto, en los municipios de Jumilla y Yecla, los cuales abanderan una denominación de origen de sus vinos que trasciende de las fronteras españolas.

A lo largo de su speech, el dirigente autonómico recordó al Ministerio para la Transición Ecológica que la Directiva Marco del Agua, contempla la posibilidad de aplicar prórrogas más allá de 2027, para evitar el cierre de los pozos de los que se nutren agricultores jumillanos y yeclanos.

Aplicar excepciones

De hecho, López Miras ha avanzado que el Gobierno regional ha solicitado al Ministerio aplicar esas excepciones para las masas de agua subterránea que no pueden alcanzar el buen estado en ese plazo, por causas objetivas.

Además, López Miras recuerda al Ministerio la necesidad de impulsar "soluciones estructurales" y propone la conexión del Altiplano con el Trasvase Júcar-Vinalopó. "No tiene sentido mantener aislada a esta comarca mientras existen obras hidráulicas infrautilizadas en el entorno".