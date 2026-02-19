Arcángel, Israel Fernández y Yerai Cortés encabezan el cartel del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión

La bailaora Salomé Ramírez, durante la presentación de la 65 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. Fundación Cante de Las Minas Teatro Real de Madrid

El Teatro Real de Madrid ha acogido este jueves, por segundo año consecutivo, la presentación de la edición 65 del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.

Este año, sus protagonistas serán los cantaores Arcángel e Israel Fernández, el guitarrista Yerai Cortés, las bailaoras Paula Comitre, La Moneta y La Piñona, y el Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

El evento tendrá lugar en el antiguo Mercado Público de La Unión, el municipio de la Región de Murcia donde nació este certamen en 1961.

La presentación de la 65 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. J. I. M.

Las galas tendrán lugar a partir del 31 de julio, día en el que saldrá al tablao Arcángel acompañado de la bailaora Paula Comitre para interpretar 'Abecedario Flamenco'.

El 1 de agosto, La Moneta y La Piñona presentarán 'Cuerpos Minerales'.

El día 2 será el turno del Ballet Español de la Comunidad de Madrid con 'Viaje al Amor Brujo'.

El 3, Yerai Cortés tocará 'Guitarra Coral', y el 4 tendrá lugar la última gala, la de Israel Fernández y su 'Recital y Cante'.

Pero este espectáculo no solo es conocido por sus actuaciones de artistas consagrados: la esencia del Cante de las Minas reside en su concurso.

El cartel del 65 Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.

El certamen consta de tres semifinales [5, 6 y 7 de agosto] y una gran final [8 de agosto] en la que se decide el ganador de cuatro categorías de flamenco.

El vencedor en la modalidad de guitarra se lleva el premio Bordón Minero. En baile, el Desplante, y en instrumentos, el Filón.

Y el más reconocido es el de la categoría de cante: la Lámpara Minera, cuyo prestigio ha sido un revulsivo en la carrera de artistas que dieron el salto a la fama tras conseguirlo.

Es el caso de voces como las de Miguel Poveda o Mayte Martín.

Todo ello muestra que el Cante de las Minas es el festival internacional más importante y reconocido de este municipio ubicado entre el Mar Menor y el Mediterráneo.

No solo ha dado fama a grandes artistas, sino que sobre el tablao del antiguo Mercado Público han actuado las personalidades más importantes de la historia del flamenco, como Camarón de la Isla y Paco de Lucía.

El Teatro Real

El alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata, ha aprovechado esta presentación a la que ha asistido EL ESPAÑOL para poner en valor al certamen como el mayor exponente de "La Unión, con mayúsculas, por su gran alcance nacional e internacional".

El alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de Las Minas, Joaquín Zapata, en el Teatro Real de Madrid. Fundación Cante de Las Minas

"Sin embargo, el Cante de las Minas también recoge la esencia de La Unión con minúsculas, porque es el fruto de la unidad de un montón de voluntades que lograron elevarlo hasta convertirlo en el máximo exponente de nuestra cultura", ha añadido el primer edil.

La inauguración de la edición 65 ha concluido tras las palabras de Joaquín Zapata, con la actuación de la bailaora que ganó el premio Desplante en 2025: Salomé Ramírez.

La artista, acompañada por Miguel Ángel Heredia y Manuel Pajares al cante y Manuel García a la guitarra, trasladó con su baile la emoción de un arte que nació en lo más profundo de esta tierra murciana, al compás de los martillos de los mineros que se sumergieron en la garganta de los montes para extraer piedras valiosas, pero acabaron creando en su interior un arte que el paso de las generaciones ha perfeccionado hasta convertirlo en referente.

Artistas, patrocinadores, colaboradores y miembros de la Fundación Cante de las Minas posan en el Teatro Real de Madrid. Fundación Cante de las Minas

Tras su actuación, la bailaora invitó a los artistas protagonistas del cartel de esta edición a subir al escenario, generando así un momento único en el que reflejaron sobre las ilustres tablas del Teatro Real la conexión, complicidad y grandeza colectiva que representan estos 65 años de historia.

Venta de entradas

El Festival activará próximamente una preventa especial de abonos, junto con la comercialización anticipada de localidades en filas 1 a 10 y la categoría exclusiva 'Entradas Gold', disponibles hasta completar cupo o hasta el 15 de junio.

Las entradas y abonos podrán adquirirse a través de la plataforma oficial Ticketmaster y en los canales habituales del Festival.