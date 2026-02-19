El alcalde de Mula busca inversiones en infraestructuras, agua y patrimonio en Granada en la Red de Iniciativas Urbanas

Representantes locales beneficiarios de los fondos FEDER para avanzar en proyectos de desarrollo urbano

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha participado en Granada en el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas, un foro nacional centrado en la puesta en marcha de proyectos vinculados a la Estrategia de Desarrollo Local Integrado (EDIL).

Con el objetivo de impulsar inversiones en infraestructuras, agua y patrimonio en el municipio, el regidor muleño ha asistido a este encuentro técnico acompañado por el jefe de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento, Manuel Ibernón.

El Pleno, celebrado bajo el lema “El despegue de los planes EDIL”, ha reunido a representantes institucionales y equipos especializados en desarrollo local y gestión de fondos europeos.​

Durante las sesiones de trabajo, Moreno ha mantenido reuniones con responsables de distintas administraciones y organismos, entre ellos la presidenta de la Mancomunidad de Servicios Turísticos de Sierra Espuña y alcaldesa de Alhama de Murcia, Rosa Sánchez.

Cristina Peña, directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, interviniendo en el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU)

También ha estado presente el gerente de la Mancomunidad, Francisco José Sánchez y la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, Cristina Peña.​

Los más de 7 millones de euros previstos en la senda financiera aprobada para los municipios de Mula y Pliego permiten desarrollar en Mula proyectos transformadores orientados a la mejora del espacio público, la modernización de las redes de agua y saneamiento y la recuperación del patrimonio histórico.

Entre las actuaciones previstas destacan la restauración del Castillo, la rehabilitación del edificio del Heredamiento de Aguas y nuevas inversiones en infraestructuras clave para el municipio.​

“El Ayuntamiento de Mula lleva años trabajando con una visión clara de desarrollo local: captar oportunidades, convertirlas en proyectos útiles y mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, subrayó el alcalde.

A su vez, insiste en que encuentros como este “son fundamentales para compartir experiencias y coordinar la ejecución de inversiones que van a transformar nuestro municipio”.

Vista general de los asistentes a la sesión plenaria

La participación en este foro nacional contribuye a reforzar la coordinación técnica e institucional y a acelerar la hoja de ruta de los proyectos en marcha, garantizando una planificación eficaz para que la financiación se traduzca en actuaciones concretas y mejoras visibles para la ciudadanía.​