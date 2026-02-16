El puerto de Cartagena se estrena en Burgos en la 'ONU del Medio Ambiente' hablando de infraestructuras estratégicas

Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena; junto a representantes de la Fundación Oxígeno, durante la Asamblea General del Comité Español de la UICN en Burgos.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha asistido por primera vez a la Asamblea General del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Burgos ha acogido el encuentro en el que el puerto de Cartagena se ha estrenado como nuevo miembro de esta organización internacional: la UICN -conocida como la “ONU del Medio Ambiente”-.

Durante la asamblea, que ha tenido lugar en la sede de la Fundación Oxígeno, se ha hecho oficial la entrada de la Autoridad Portuaria de Cartagena en la UICN, un hito que convierte al puerto en el primero del mundo en integrarse en esta red global dedicada a la conservación de la naturaleza.

La UICN agrupa a más de 1.400 organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil de 160 países, con la participación de más de 16.000 expertos científicos, consolidándose como la entidad de referencia internacional en biodiversidad y desarrollo sostenible.

“Formar parte de la UICN supone un reconocimiento internacional al compromiso ambiental que el puerto de Cartagena mantiene desde hace más de veinte años”, ha subrayado Pedro Pablo Hernández. “Demostramos que la actividad portuaria puede y debe ser compatible con la conservación del medio natural”.

La admisión del puerto de Cartagena en la UICN culmina una sólida trayectoria en gestión ambiental, investigación y protección de los ecosistemas.

Lo hace a través de iniciativas pioneras como la implantación de sistemas de gestión ambiental, y proyectos de restauración de biodiversidad marina, entre ellos la reforestación de Posidonia oceánica.

“Este paso nos permite participar en los espacios donde se definen las políticas ambientales globales, compartir conocimiento científico y reforzar la cooperación internacional desde una perspectiva portuaria”, ha destacado el presidente de la APC.

La presencia del puerto de Cartagena en Burgos continúa con la participación de Ana Vanesa Torrente, jefa de la División de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria, en la mesa redonda “Puertos y Sostenibilidad”, dentro del XIX Foro de Conservación de la Naturaleza del Comité Español de la UICN.

Torrente expone el papel de los puertos como infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico y social, así como la experiencia del puerto de Cartagena en la integración de la sostenibilidad ambiental y la planificación estratégica.

También se pone en valor herramientas como la Plataforma de Desarrollo Sostenible, la Cátedra de Medio Ambiente y los programas de educación y sensibilización ambiental.

Con esta participación institucional y técnica, el Puerto de Cartagena refuerza su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con un modelo de desarrollo portuario responsable, innovador y alineado con los grandes retos ambientales globales.

“Estar en la UICN nos sitúa donde se toman las decisiones que marcarán el futuro del planeta, y nos permite aportar la visión de un puerto que ha demostrado que crecimiento económico y conservación de la naturaleza pueden avanzar de la mano”, ha concluido Pedro Pablo Hernández.