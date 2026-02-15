El PSOE acusa al PP de Murcia de "no leerse" sus 10 medidas para cerrar un gran pacto de vivienda con "un efecto directo"

Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia y líder de los socialistas murcianos, reunido con el presidente de Consumur, Roberto Barceló.

Francisco Lucas había dejado la pelota en el tejado de Fernando López Miras. El delegado del Gobierno y líder del PSOE murciano le había trasladado una carta al presidente de la Región de Murcia para cerrar un gran pacto en un problema que afecta a todos los murcianos -al margen de su ideología política-: la vivienda.

"Nos encontramos ante uno de los retos más complejos que ha afrontado nuestra sociedad en las últimas décadas y, como responsables públicos, debemos estar a la altura del desafío que tenemos por delante. Los grandes desafíos requieren de grandes acuerdos y, con la voluntad de alcanzarlos, le dirijo este escrito", tal y como expone el socialista Lucas en su misiva al popular López Miras.

Pero la respuesta del PP ha sido calificar sus propuestas de "sectarias" e "ideológicas". Todo ello, a pesar de que el secretario general del PSOE murciano abogaba por un decálogo de medidas diseñadas tras reunirse con agentes implicados en el sector de la vivienda, promotores, constructores y colectivos sociales.

La primera medida consistía en una ayuda directa de hasta 36.000 euros, a fondo perdido, para que jóvenes y familias pudieran acceder a la compra de su primera vivienda. La segunda medida abogaba por promover más avales públicos sin requisitos extra de la banca y que se incluyera la obra nueva sobre plano. Todo ello, debido a que durante los últimos cinco años solo se han concedido poco más de 800 avales.

Una de las medidas más destacadas que proponía el secretario general del PSOE al presidente autonómico, consistía en blindar el suelo de titularidad pública, con calificación de suelo residencial, para que solo sean destinados a construir vivienda pública asequible y se garantizase el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

Así hasta sumar diez propuestas. Sin embargo, la portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, sostiene que "el PSOE opta por el titular fácil y el folleto electoral en lugar de trabajar por los ciudadanos".

Tal respuesta a una cuestión que impide que tantos jóvenes murcianos puedan emanciparse y que requiere de acuerdos, por encima de colores políticos, ha provocado que el delegado del Gobierno en Murcia y líder de los socialistas murcianos haya lamentado la postura de los populares: "No puede ser que no se lean ni las medidas y que el argumento sea que son medidas de Pedro Sánchez o medidas que favorecen a los okupas".

Lucas recuerda al presidente del Ejecutivo murciano que "son diez medidas buenas, son diez medidas trabajadas y consensuadas con todo el sector y lo más importante: son medidas realistas y de aplicarse, tendrían un efecto en toda la ciudadanía".

"Con todos mis respetos, el consejero [de Fomento] no se ha leído las medidas que propone el PSOE". "Exactamente, ¿qué le parece mal a López Miras? ¿La ayuda directa de hasta 36.000 euros, poner límite a los alquileres abusivos o los incentivos fiscales?"