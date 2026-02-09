Miras admite que los resultados de Aragón obligan a Azcón a negociar con Vox: "Tenemos puntos en los que coincidimos"

López Miras y Azcón, presidentes de Murcia y de Aragón, en una imagen de archivo de una cumbre de presidentes del PP celebrada en Madrid. Partido Popular

Fernando López Miras ha sido uno de los primeros barones autonómicos del PP en valorar los resultados de las elecciones de Aragón. El presidente de la Región de Murcia y líder de los populares murcianos admite que su compañero de partido, Jorge Azcón, debe sentarse a negociar con Vox el próximo gobierno aragonés.

"Los aragoneses han mandado un mensaje muy claro, quieren que el presidente sea Jorge Azcón y quieren que el Gobierno de Aragón lo lidere el Partido Popular".

"Ahora bien, quieren que se pongan de acuerdo, que dialoguen y escuchen a otras formaciones políticas. En este caso, aunque en muchas cosas no estemos de acuerdo, sí que es cierto que tenemos puntos en los que coincidimos con Vox", según ha reflexionado López Miras este lunes.

El líder de los populares murcianos ha asistido a la junta directiva nacional del PP y ha valorado los resultados de los comicios, centrando su análisis en la derrota del PSOE y su candidata Pilar Alegría, al tiempo que ha pasado de puntillas en el retroceso de los populares en las urnas frente al auge de la ultraderecha.

"Al que perjudica esta tendencia es al Partido Socialista que está desapareciendo del mapa. Han presentado a la portavoz de Pedro Sánchez y ha sacado el peor resultado de la historia. Si perjudica a alguien esta tendencia, es al Partido Socialista, no a quien gana las elecciones que es el Partido Popular".

"De todos los partidos políticos que se presentan, ya firmarían todos, ganar las elecciones como las está ganando el Partido Popular. Si hay un perjudicado, evidentemente, no es quien gana las elecciones, es quien saca el peor resultado de la historia democrática [de Aragón] que es el Partido Socialista", según ha insistido.

Pero López Miras no ha entrado en el otro análisis que se está haciendo y es el repunte de Vox en Aragón gracias a votantes del Partido Popular, como ya ocurrió en Extremadura. Un estudio de transferencias de voto elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, revela que 31.106 votantes del PP en 2023 han elegido la papeleta de Vox en esta ocasión.

El principal engorde de la formación de derecha extrema proviene de los populares: el 26,5% de los apoyos a Alejandro Nolasco lo fueron de Jorge Azcón hace dos años y medio. De forma que el PP ha perdido dos diputados, pasando de 28 a 26, mientras que Vox los duplica: pasa de 7 a 14.

El presidente de la Región de Murcia y líder del PP murciano ha hecho énfasis en la idea de que Jorge Azcón no se ha equivocado al convocar elecciones autonómicas, ante la ausencia de unos presupuestos autonómicos en Aragón, ya que los populares están actuando en consecuencia, como le exigen a Pedro Sánchez: sin unos Presupuestos Generales del Estado, debe convocar elecciones generales.

"Creo que en política hay que ser coherente y si se está diciendo que no se puede gobernar sin presupuestos, pues se convocan elecciones. Uno se quema cuando no es coherente con lo que dice, cuando no puede cumplir o cuando trata de transmitir soluciones fáciles a problemas complejos", tal y como ha subrayado López Miras.

Estrategia a seguir

De las palabras del barón autonómico murciano, se desprende que en la junta directiva nacional del PP se ha abordado la estrategia política a seguir tras los comicios de Extremadura y Aragón donde Vox ha salido reforzado. La hoja de ruta pasa por buscar apoyos a izquierda y derecha con "tranquilidad", sin cambiar el discurso.

"El Partido Popular es un partido de gobierno y los partidos de gobierno son partidos anchos, partidos que saben crecer por el centro, a su izquierda y a su derecha, eso es lo que tiene que hacer el Partido Popular".

"¿Cómo se crece? Diciendo la verdad, no dando consignas, ni gritando más, ni sosteniendo pancartas ni proponiendo soluciones fáciles a problemas complejos, sino gestionando y dando certidumbre y estabilidad, en crisis institucionales". "En momentos en los que se pierde la confianza en las instituciones y en la política, lo que se requiere es tranquilidad y dar certidumbre", según ha recalcado Fernando López Miras.

"Cuando alguien se presenta a las elecciones es para ganarlas y el Partido Popular las ha ganado. Todos los partidos que se han presentado, darían cualquier cosa por estar en la situación del PP".