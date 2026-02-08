Los gobiernos murciano, andaluz y valenciano piden un Pacto Nacional del Agua ante "el sectarismo" hídrico de Moncloa

La consejera de Agricultura, Sara Rubira, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, en Berlín, reunidos con representantes del sector agrario. CARM

La consejera de Agricultura de Murcia, Sara Rubira, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el secretario general de Agricultura de Andalucía, Manuel Gómez, se reúnen en Fruit Logístic

Las claves nuevo Generado con IA Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana exigen un Pacto Nacional del Agua para acabar con las desigualdades hídricas y defienden la continuidad del trasvase Tajo-Segura. Los tres gobiernos autonómicos destacan su inversión en eficiencia y tecnificación de regadíos, y reclaman más infraestructuras y trasvases para combatir la escasez en zonas áridas. Durante la reunión en la feria Fruit Logística, abordaron también el acuerdo con Mercosur y la PAC, alertando sobre el impacto de las decisiones europeas en la agricultura local. Rechazan acuerdos internacionales sin cláusulas de salvaguarda y piden una PAC fuerte que garantice la rentabilidad y la supervivencia del mundo rural.

La agricultura como motor de la economía local y la defensa a ultranza del Trasvase Tajo-Segura. Tales intereses comunes para la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana y la Junta de Andalucía han marcado la reunión de trabajo que han mantenido representantes de esos tres ejecutivos autonómicos en Fruit Logística: la feria más importante de la industria hortofrutícola que se ha celebrado en Berlín.

La consejera de Agricultura de Murcia, Sara Rubira, se ha reunido con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez. Al término del encuentro, la consejera Rubira ha subrayado que los tres ejecutivos autonómicos coinciden en reivindicar al Gobierno "un Pacto Nacional del Agua que ponga fin a las desigualdades" en materia hídrica entre los territorios.

Rubira recuerda que la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía, al igual que el Gobierno de la Región de Murcia, bajo gestión del PP, representan un buen ejemplo a seguir "en materia de eficiencia, tecnificación de regadíos, construcción de infraestructuras y mostrando al mundo de qué forma cultivar los mejores alimentos aplicando el agua gota a gota”.

También sostiene que toda esa inversión en eficiencia hídrica, con dinero público de sus respectivos ejecutivos autonómicos, así como con dinero privado del sector agro, precisa de una política hídrica que garantice la supervivencia del trasvase. De forma que Rubira, Llorca y Gómez insisten en la necesidad de un Pacto Nacional del Agua que "ponga fin a las desigualdades y el sectarismo en nuestro país, invirtiendo en infraestructuras y trasvases, porque en España hay agua de sobra para poner fin a la escasez de las zonas más áridas”.

Mercosur

Durante la reunión de trabajo a tres bandas, con la asistencia de representantes del sector agrario, el acuerdo con Mercosur y la Política Agraria Común (PAC) han sido otras de las cuestiones abordadas por la consejera de Agricultura de Murcia, Sara Rubira, se ha reunido con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez.

Todo ello, debido a la repercusión que tienen las decisiones que se adoptan en Bruselas en estas tres comunidades autónomas por el peso que tiene la agricultura en la economía y el mercado laboral.

“Es fundamental que tres regiones que generan el 42,5% del valor añadido bruto del sector agrario nacional trabajen de la mano en defensa de los agricultores y ganaderos, mostrando a Europa el potencial que atesoramos y la importancia que tiene en la soberanía alimentaria del continente", tal y como reflexiona la consejera Rubira en un comunicado.

“No aceptaremos un acuerdo que no incluya cláusulas de salvaguarda que se activen de forma automática, controles más estrictos en frontera y medidas que impidan la entrada de productos que no cumplen con los requisitos que se les exige a nuestros agricultores”, según ha subrayado la consejera de Agricultura de Murcia, al respecto del acuerdo de Mercosur.

Rubira ha aprovechado el altavoz internacional que ofrece Fruit Logística, para reclamar junto al valenciano Pérez Llorca y al andaluz Gómez, “reivindicamos una PAC fuerte e independiente, donde no cabe reducir su presupuesto, que permita mantener un modelo de actividad rentable y que mantenga vivo el mundo rural".