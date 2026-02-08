ELIS Murcia acoge la reunión anual del grupo Cognita con más de 60 directivos de colegios de Europa, Asia y América

Los asistentes a la reunión anual de la School Improvement Network (SIN) del grupo educativo Cognita, celebrada en ELIS Murcia.

Las claves nuevo Generado con IA ELIS Murcia ha sido sede de la reunión anual de la School Improvement Network (SIN) del grupo Cognita, con más de 60 directivos de colegios internacionales de Europa, Asia y América. El evento permitió a los asistentes intercambiar buenas prácticas, debatir estrategias pedagógicas y analizar proyectos de mejora continua para todos los colegios de la red Cognita. ELIS Murcia cuenta con 900 alumnos de diversos orígenes y ofrece doble titulación oficial española e internacional británica, facilitando su acceso a universidades nacionales e internacionales. La reunión coincide con el 35 aniversario de ELIS Murcia, reforzando el compromiso de Cognita con la Región de Murcia como referente en educación internacional.

Los campus de Buenavista y Montevida de ELIS Murcia han acogido la reunión anual de la School Improvement Network (SIN) del grupo educativo Cognita, a la que han asistido más de 60 directivos de colegios internacionales referentes de Europa, Asia y América.

Durante este encuentro de talla internacional, sus asistentes han podido intercambiar buenas prácticas, debatir sobre estrategias pedagógicas y analizar proyectos de mejora continua que afectarán a los colegios de la red en todo el mundo.

"La SIN Meeting permite planificar mejoras y compartir experiencias que consolidan el modelo educativo del grupo y su impacto en los alumnos”, subraya Germà Rigau, Director General de Cognita para Europa Continental.

“Murcia no ha sido elegida al azar para acoger este encuentro. La Región ha sabido valorar la educación internacional que ofrecemos, y este tipo de reuniones son fundamentales para garantizar que cada colegio de Cognita siga mejorando e innovando en sus programas educativos”, según explica Simon Camby, Director de Educación del Grupo Cognita.

El hecho de que en ELIS Murcia estudien a diario 900 alumnos residentes en todos los puntos de la Región de Murcia, tanto de origen nacional como internacional, pone de manifiesto la atracción y confianza en una fórmula educativa de creciente interés en la zona geográfica en la que se encuentra.

De hecho, el centro ofrece a sus alumnos la doble titulación oficial española e internacional británica, diseñada para facilitar su proyección académica tanto hacia las universidades nacionales como internacionales.

35 aniversario

Tanto es así, que el grupo ha ratificado su compromiso con la Región, considerándola una zona estratégica para su presencia en el país. “Cognita continúa invirtiendo en España y en Murcia, reconociendo el potencial de esta zona como referente en educación internacional", señala Germà Rigau, Director General de Cognita para Europa Continental.

ELIS Murcia ha acogido la reunión anual de la School Improvement Network (SIN) en una fecha importante, ya que celebra su 35 aniversario y este evento pone de manifiesto que el centro trabaja en la buena dirección, con un crecimiento sostenido tanto en alumnado como en instalaciones.