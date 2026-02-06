Un dispositivo policial contra la explotación laboral de inmigrantes en Alcantarilla se salda con diez detenidos

Agentes de la Policía Nacional durante una inspección en Alcantarilla (Murcia)

Golpe policial a la explotación laboral. Un grupo de agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Alcantarilla y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, han llevado a cabo un operativo conjunto de inspección policial y laboral en varios establecimientos comerciales de Alcantarilla.

El dispositivo también incluyó filtros de acceso a esta localidad y se centró en detectar la contratación de ciudadanos extranjeros en situación irregular porque son vulnerables a la explotación laboral.​

Este operativo conjunto analizó flujos delictivos locales, con el objetivo de proteger derechos laborales y sociales de personas procedentes del extranjero, en situación irregular, a los que se contrata de forma fraudulenta, con salarios precarios y con jornadas de trabajo extenuantes.

Durante las inspecciones, se revisaron nueve establecimientos comerciales de Alcantarilla y se llevaron a cabo más de 80 identificaciones.

La Policía Nacional ha informado de que se han producido diez detenciones, por infracción a la Ley de Extranjería. También se han levantado actas por tenencia ilícita de estupefacientes y armas blancas. Por su parte, la Inspección de Trabajo ha detectado infracciones laborales que también serán sancionadas.

Este operativo tendrá su continuidad con las inspecciones que la Policía Nacional seguirá haciendo por sorpresa, a varios comercios de la localidad, identificados como susceptibles de cometer irregularidades, con el objetivo de atajar la explotación laboral.