Miras subraya en Fruit Logística que crecen un 195% las ventas del campo murciano a EEUU, pese a las políticas de Trump

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este miércoles, en la jornada inaugural de Fruit Logística en Berlín. CARM

Las claves nuevo Generado con IA Las exportaciones agrícolas de Murcia a Estados Unidos han crecido un 195%, a pesar de las políticas comerciales de Donald Trump. Fernando López Miras, presidente de Murcia, participó en la feria Fruit Logística de Berlín para mostrar el apoyo al sector agrícola regional. Murcia registró casi 3.800 millones de euros en exportaciones de productos agrícolas en 2025, un 7,3% más que el año anterior y por encima de la media nacional. Los productos murcianos más exportados son frutas y hortalizas, con un incremento destacado en cítricos, uva, fruta de hueso y lechuga.

Fernando López Miras se ha desplazado hasta la feria Fruit Logística de Berlín, para escenificar -una vez más- el apoyo del Ejecutivo de Murcia al sector agrícola como uno de los principales motores de la economía regional.

"La agricultura tiene que ser un compromiso de todos. Sus prioridades son mis prioridades. Lo digo alto y claro en Fruit Logística, el Gobierno de la Región de Murcia siempre defenderá lo que es de justicia", tal y como ha recalcado López Miras, este miércoles, en la jornada inaugural de Fruit Logística: una cita internacional que marca la agenda de la industria hortofrutícola.

De hecho, del 4 al 6 de febrero, el Centro de Exposiciones Messe de Berlín acogerá 2.600 expositores de 150 países. Por este motivo, el presidente murciano ha aprovechado su visita a esta feria para dar a conocer el último récord de Murcia como la huerta de Europa, al anotarse casi 3.800 millones de euros en exportaciones durante 2025.

"Cuando hablamos de agricultura, en la Región de Murcia hacemos las cosas mejor que nadie", según ha destacado López Miras, sobre una cifra de exportaciones que supone un incremento del 7,3% respecto a 2024. "Calidad, esfuerzo e innovación en el sector hortofrutícola nos hacen ser la huerta de Europa".

La delegación murciana en la feria más importante del sector agrícola. CARM

El presidente murciano ha aprovechado la relevancia que tiene Fruit Logística para reivindicar un "suministro de agua estable", como guiño al Trasvase Tajo-Segura. También ha pedido a las autoridades de la Unión Europea que "se reduzca la burocracia, una PAC suficiente y flexible y controles para que no haya competencia desleal de terceros países”.

Durante los próximos días, un total de 73 empresas murcianas se encargarán de representar al sector agro de esta comunidad, con la visión puesta en promocionar sus productos y buscar nuevos nichos de mercado.

López Miras ha destacado que el incremento anual registrado en las exportaciones de los productos agrícolas murcianos se sitúa por encima de la media nacional, con un 7,3% frente a un 5,5%, porque la Región de Murcia es "la potencia más importante en cuanto a la alimentación".

Los principales mercados receptores de los productos de la Región de Murcia son Alemania, Francia y Reino Unido, aunque se ha registrado un notable crecimiento en Polonia, Hungría, Canadá, o Estados Unidos, a pesar de los aranceles y de la tensión que está generando la política internacional de Donald Trump en la Casa Blanca.

"Se ha registrado un notable el crecimiento del 195% en las exportaciones a Estados Unidos", tal y como ha destacado López Miras. Los productos más demandados en los mercados internacionales son las frutas, destacando el incremento del 9,8% en la exportación de cítricos, la uva o la fruta de hueso -como los melocotones-.

En cuanto a las hortalizas, el mercado de las operaciones internacionales muestra una mayor estabilidad, con un repunte del 3,3% en las exportaciones de lechuga que consolida a esta verdura como el producto más demandado.