El Gobierno regional movilizará 1.700M de inversión para el nuevo plan industrial que pretende crear 15.000 empleos

Fernando López Miras (c), presidente de la Región de Murcia, en la foto de familia de la presentación del nuevo plan industrial. CARM

Las claves nuevo Generado con IA El nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 contará con una inversión pública directa de 1.731 millones de euros. El objetivo del plan es incrementar un 30% la contribución de la industria a la economía regional y crear más de 15.000 nuevos empleos. Incluye 55 medidas y 255 acciones específicas para fomentar la innovación, las nuevas tecnologías y el relevo generacional en el sector industrial. Cada euro invertido por el Gobierno regional pretende movilizar 8,5 euros adicionales de inversión pública y privada para impulsar la modernización industrial.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presentado el nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, una estrategia “ambiciosa y necesaria” que contará con 1.731 millones de euros de inversión pública directa, para fomentar actividades industriales de alto valor añadido, la innovación y las nuevas tecnologías.

El plan cuenta con 55 medidas que desplegarán 255 acciones específicas y se marca como objetivos incrementar un 30 % la contribución de la industria a la economía regional, generando más de 15.000 nuevos puestos de trabajo, además de promover el relevo generacional.

De forma que en los próximos nueve años, la meta es llegar a los 100.000 empleos en el sector. “La industria es una de las mejores garantías de futuro para la Región de Murcia”, según ha subrayado López Miras, al tiempo que ha destacado que este plan permitirá “transformar capacidad en oportunidades, inversión en empleo y visión en resultados”.

Este plan se ha diseñado para que cada euro invertido por el Gobierno regional actúe como palanca, para movilizar 8,5 euros adicionales de inversión pública y privada, creando un entorno estable y atractivo para la implantación, ampliación y modernización de proyectos industriales en la Región.

López Miras indica que esta hoja de ruta, diseñada para los próximos nueve años, tiene en cuenta el “cambio de era” marcado por la transformación de la inteligencia artificial, la transición energética y la competencia global. “La respuesta de la Región es dar un paso al frente y anticiparse para ser actores del cambio, innovar y crecer desde nuestra propia fortaleza industrial”.

“Este plan sitúa a la industria en el centro de la estrategia económica regional”, según ha proseguido el jefe del Ejecutivo autonómico, sobre un documento al que se podrán hacer aportaciones, ya que ahora se abre un plazo de un mes para enriquecerlo antes de su aprobación definitiva.