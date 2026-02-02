Un estudio de la UCAM revela que más del 54% de los murcianos reconoce no usar la inteligencia artificial

Federico Júarez, experto consultado en el estudio OBEDE, frente a un robot con forma humanoide

Las claves nuevo Generado con IA Más del 54% de los murcianos reconoce no usar la inteligencia artificial, aunque muchos pueden emplearla sin darse cuenta en aplicaciones cotidianas. Existe una brecha generacional significativa: el 61,3% de los jóvenes utiliza IA frente al 17,8% de los mayores de 65 años. Las preocupaciones principales sobre la IA son la protección de menores y la privacidad, superando al temor por la pérdida de empleo. El estudio recomienda formación ética y competencias en IA desde edades tempranas para afrontar riesgos como el acoso digital y las fake news.

Tan solo uno de cada tres murcianos reconoce de forma consciente la presencia de la IA: la Inteligencia Artificial. Así lo revela el barómetro del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la UCAM, a pesar de que la IA se cuela en el bolsillo de todos los ciudadanos, guiando rutas en Google Maps o sugiriendo canciones en Spotify.

Este sondeo de la UCAM desvela que la sociedad murciana está dividida entre el uso generacional y un miedo ético profundo a la IA por la protección de los menores de edad.​

El estudio, realizado entre el 18 y el 28 de noviembre de 2025, encuestó a 800 personas censadas en la Región de Murcia mediante entrevistas telefónicas asistidas por ordenador (CATI), con un 50% de llamadas fijas y un 50% móviles.

Aplicó un muestreo aleatorio proporcional por municipios, con cuotas cerradas por edad y género, alcanzando un nivel de confianza del 95,45% y un margen de error de ±3,54%.

Los expertos Federico Juárez Granados, director de la Cátedra de IA de la UCAM, y Francisco Arcas Túnez, docente en Ingeniería Informática, analizan los datos, aportando claves sobre adopción y riesgos.​

Más de la mitad de los murcianos, el 54,9%, declara no usar la inteligencia artificial en absoluto, mientras que el 36,8% sí lo hace: 11,6% solo en asuntos personales, 7,3% profesionalmente y 17,9% en ambos ámbitos; un 8,3% no sabe o no contesta.

Gráfica del estudio OBEDE sobre el uso de la IA

Esta adopción limitada revela una "digitalización invisible", como señala Federico Juárez: "Hay probablemente muchas personas mayores que sin darse cuenta sí lo están utilizando. Esa es la guía que llamamos invisible".

Brecha generacional

Entre los jóvenes de 18 a 30 años, el 61,3% usa la inteligencia artificial de alguna forma, frente al 17,8% de mayores de 65 años, confirmando una brecha generacional "llamativa".​

Los jóvenes lideran el uso profesional (18,7%) y combinado (25,2%), relacionado con periodos lectivos, ya que la emplean para sus estudios, según Juárez: "Los jóvenes la utilizan como apoyo, para resolver dudas, como un tutor".

Federico Juárez alerta del fenómeno "Shadow AI": empleados que usan herramientas no reguladas "más rápido de lo que las empresas pueden regularlas", introduciendo riesgos en privacidad y gobernanza.

Federico Juárez Catedrático en IA de la UCAM

El peligro para menores puntúa en el barómetro entre un 4,2 y un 5; la intromisión en la privacidad un 4; el control de la voluntad un 3,3 y la pérdida de empleo solo un 3,1. Estas puntuaciones suben con la edad, pasando el riesgo infantil de 3,7 en jóvenes a 4,5 en mayores de 65.

Federico Juárez destaca que "la preocupación por el empleo es sorprendentemente baja, eclipsada por un temor mucho más visceral: la seguridad de los menores y la privacidad". ​

Fake news y acoso

El pico de preocupación surge en manipulaciones perjudiciales: de 4 a 5 para acoso, bullying o deepfakes sexuales de menores; 4,1 para desinformación sanitaria; 3,9 para política o geopolítica; y 3,2 para chismes de famosos. De nuevo, la edad amplifica temores, con una puntuación de 4,7 entre los mayores, por el acoso digital.

Juárez enfatiza que eliminar riesgos es "prácticamente imposible", pero recomienda medidas básicas como palabras clave familiares contra clonaciones de voz o imagen: "Si recibimos una llamada sospechosa, le preguntamos la palabra clave". Insiste en formación ética desde colegios y familias. ​

Federico Juárez ve la IA como un "cerebro sintético" que afectará primero a juniors, evolucionando de asistentes a agentes autónomos.

El experto también advierte: "No utilizar la IA en el trabajo como asistente es como trabajar con una mano atada a la espalda". A juicio de Juárez urge saber "cómo hablar con la IA" y combinar modelos.

Por ello, propone integrar competencias en IA en la educación, como hacen en Estados Unidos o China, fomentando el pensamiento crítico para no "delegar capacidades cognitivas".

​Este barómetro murciano refleja una sociedad en transición a la que aún le queda mucho por saber, acerca de una transformación en la que nos encontramos inmersos hoy día.