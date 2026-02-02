El Certamen de Teatro Amateur de Santomera regresa con una programación con compañías consolidadas y emergentes

Las claves nuevo Generado con IA El Certamen de Teatro Amateur de Santomera (CiTA) celebra su décima edición, consolidándose como una cita clave en el calendario cultural del municipio. La programación, que se extiende del 7 de febrero al 7 de marzo, incluye obras de compañías consolidadas y emergentes de distintas regiones de España. El Teatro Antonio Gil de El Siscar acogerá el estreno con la comedia clásica 'El eunuco', seguida de otros montajes como 'Rebeldías posibles' y 'Entrepasos'. La entrega de premios será el 1 de marzo, y el certamen concluirá con montajes locales como 'Sainetes del Madrid Castizo' y 'Sancho Panza en la ínsula baratares'.

El CiTA regresa a Santomera a partir del próximo domingo 7 de febrero. El alcalde, Víctor Manuel Martínez, subraya que las diez ediciones que suma este certamen de teatro evidencian que está "consolidado en el calendario cultural del municipio".

El Certamen de Teatro Amateur de Santomera (CiTA) de 2026 reunirá a compañías procedentes de distintos puntos del país, con una variada selección de obras para todos los públicos, extendiéndose su programación hasta el 7 de marzo.

El Teatro Antonio Gil de la pedanía de El Siscar acogerá el domingo, a las 19 horas, el estreno de la programación con ‘El eunuco’, una comedia clásica, cargada de enredos y situaciones disparatadas, interpretada por Asociación de Arte Escénico y Musical de Almansa.

El alcalde de Santomera insiste en que “este certamen es ya una cita imprescindible para el público juvenil y adulto, en la que conviven propuestas de compañías consolidadas y emergentes”.

Las siguientes obras que se llevarán a escena serán ‘Rebeldías posibles’, el 14 de febrero, de Maniquí Teatre de San Juan de Alicante; y ‘Entrepasos’, el 21 de febrero, a cargo de la Asociación Maru-Jasp de Alcalá de Henares.

“El conjunto de la programación ofrece una cuidada selección con lo mejor del panorama escénico regional y algunos de los grupos amateurs más destacados del país, sin dejar de lado a los grupos de teatro de nuestro municipio”, según destaca el regidor, Víctor Manuel Martínez.

La entrega de premios tendrá lugar el domingo 1 de marzo, a las 18 horas, acompañada de la representación de ‘La comedia de las mentiras’, de la mano de la compañía santomerana Mar Teatro. El broche final al certamen lo pondrán ‘Sainetes del Madrid Castizo’ y ‘Sancho Panza en la ínsula baratares’, del Grupo de Teatro de El Siscar, un montaje previsto para el 7 de febrero, con textos originales de Alejandro Casona y Carlos Arniches, adaptados y dirigidos por Antonio Gil.