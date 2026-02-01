CC OO denuncia "condiciones infrahumanas" en la Ciudad de la Justicia de Murcia por "obras interminables" de la fase uno

Cristaleras ausentes en la fachada posterior de la Ciudad de la Justicia de Murcia

Las claves nuevo Generado con IA CC OO denuncia condiciones infrahumanas para más de 300 trabajadores en la Ciudad de la Justicia de Murcia por las obras interminables en la fase uno. La sustitución de cristaleras en la fachada posterior lleva más de cuatro meses, dejando expuestos a empleados al frío, ruido y olores, dificultando la labor diaria. Algunos juicios han sido trasladados debido a estas condiciones y se han retirado autorizaciones de teletrabajo sin explicación a parte del personal afectado. El sindicato exige la aprobación del teletrabajo para todos los afectados y la sustitución inmediata de las cristaleras, criticando la falta de respuesta desde la Gerencia Territorial y el Ministerio de Justicia.

Las obras en el edificio de la fase uno de la Ciudad de la Justicia de Murcia, iniciadas hace más de dos años, siguen sin fecha de finalización. Esta situación, según Comisiones Obreras (CC OO), provoca "condiciones infrahumanas" a los trabajadores afectados.

En pleno invierno, con temperaturas inusuales para la Región de Murcia, la sustitución de cristaleras en la fachada posterior, que afecta a cinco plantas y más de 300 trabajadores, se ha convertido "en un despropósito", tal y como ha denunciado CC OO.​

"Hace meses se retiraron todas las cristaleras antiguas de golpe, cubriéndolas solo con plásticos fijados con cinta adhesiva. Sin embargo, el reemplazo avanza a paso de tortuga: llevan más de cuatro meses así, exponiendo a los empleados al frío, ruidos constantes y olores a quemado que imposibilitan una jornada laboral digna".​

Esto ya ocurrió en la fachada principal (visible), pero allí no impacta directamente en puestos de trabajo ni salas de vistas. La posterior (oculta), sí da acceso directo a oficinas y a las salas de juicios en el sótano, afectando también a ciudadanos y profesionales. De hecho, algún juicio se ha trasladado por "condiciones infrahumanas".

"Vista interior de dependencias judiciales en Murcia, con vallas y cintas ante fachadas sin cristaleras

​

El sindicato CC OO explica que estas "obras interminables" obligan a los empleados "a trabajar con bufandas, guantes y abrigos puestos". A algunos se les retiró el teletrabajo autorizado previamente, sin explicación. Pero la situación no mejora: las obras no se realizan a diario ni por las tardes, pese a que la jornada judicial termina.​

"La Gerencia Territorial de Justicia de Murcia, responsable de las obras, no informa ni responde", según lamenta Comisiones Obreras en una nota de prensa. "El Ministerio de Justicia, como último responsable, debe intervenir: exigir a la empresa adjudicataria la finalización inmediata, acelerando los trabajos".​

De forma que el sindicato exige "la aprobación del teletrabajo" para todos los afectados, así como la sustitución inmediata de cristaleras: una por una, y no todas a la vez. "La incompetencia del Ministerio de Justicia y la Gerencia Territorial de Murcia ha sobrepasado los límites de la resistencia humana".