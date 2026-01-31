El ranking QS Europa incluye a la UCAM como una de las mejores universidades en reputación educativa

Las claves nuevo Generado con IA La UCAM destaca en el QS World University Rankings: Europe 2026 por su reputación académica y empleadora, situándose en el rango 301+ de Europa en estos indicadores. La universidad se posiciona en el Top 10 de universidades privadas españolas, gracias a la calidad de su formación y la empleabilidad de sus egresados. El ranking reconoce el avance de la UCAM en internacionalización, con estudiantes de 127 nacionalidades y una amplia oferta de titulaciones en inglés. La UCAM ha incrementado un 33% las citas de sus publicaciones científicas y consolida su apuesta por la investigación aplicada, el emprendimiento y la expansión de campus, incluyendo la apertura de uno nuevo en Madrid.

La UCAM ha vuelto a situarse entre las mejores universidades de Europa en reputación académica y empleadora, según la nueva edición del QS World University Rankings: Europe 2026.

Analiza a cerca de 5.000 instituciones de educación superior del continente y reconoce también su crecimiento en investigación, internacionalización y oferta formativa en inglés.​​

Quacquarelli Symonds (QS), firma de referencia mundial en el análisis del sistema universitario, ha publicado su último informe europeo, en el que la Universidad Católica de Murcia consolida su modelo educativo como uno de los mejor valorados.

La UCAM se sitúa en el rango 301+ de Europa tanto en ‘Reputación académica’ como en ‘Reputación empleadora’, dos indicadores que tienen un gran peso en la evaluación global del ranking.

Este posicionamiento responde a la calidad de su formación y a la positiva percepción que los empleadores tienen de sus egresados, lo que se traduce en un elevado grado de empleabilidad.​

Además, el ranking coloca a la UCAM en la franja 511-520 de Europa en la clasificación global, situándola en el Top 10 de universidades privadas españolas, en un contexto de casi 5.000 instituciones de enseñanza superior analizadas.

Este resultado refuerza la apuesta de la Universidad por una formación cercana a la realidad profesional y muy vinculada a la empresa, facilitando una transferencia efectiva de conocimiento al tejido productivo y a la sociedad.​

Internacionalización

El QS World University Rankings: Europe 2026 también destaca el progreso de la UCAM en internacionalización, tanto en su alumnado como en su profesorado.

La institución cuenta con estudiantes de 127 nacionalidades, lo que la sitúa en el Top 252 de universidades europeas en diversidad de alumnos internacionales y como 9ª universidad de España en este indicador.

La Universidad impulsa la movilidad estudiantil y desarrolla una intensa estrategia de atracción de talento internacional, que se refleja en unos campus marcados por la multiculturalidad.​

En cuanto al profesorado, la UCAM ocupa la 15ª posición entre las 62 universidades españolas presentes en el ranking en proporción de docentes internacionales, mejorando de forma notable sus registros respecto a ediciones anteriores.

La institución es, además, la universidad de la Región de Murcia y una de las primeras de España con mayor número de títulos impartidos en inglés, tanto de grado (Bachelor’s Degree in Business Administration, Dentistry, Physical Activity and Sport Sciences, Psychology, Veterinary Medicine e International Relations) como de postgrado.​

Otro de los ámbitos en los que la UCAM experimenta un crecimiento significativo es el de la investigación. Según los datos de QS, los artículos científicos de la Universidad han registrado un 33% más de citas que en la pasada edición del ranking (excluyendo autocitas), lo que evidencia su creciente impacto y relevancia científica.

Desde sus inicios, la UCAM ha apostado por la investigación aplicada, orientada a dar respuesta a las necesidades reales de la sociedad.​

En esta línea, la Universidad puso en marcha UCAM HiTech, su incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación, que se ha consolidado en pocos años como un referente nacional.

Este hub ha apoyado a más de 300 startups y ha formado a más de 800 personas en emprendimiento científico, abordando ámbitos como la financiación, la inteligencia artificial, el marketing o la gestión empresarial, mediante programas desarrollados en distintas comunidades autónomas y cofinanciados por fondos europeos.

A ello se suma la investigación propia que se lleva a cabo dentro del hub, a través de iniciativas como UCAM-SENS o el Laboratorio de Biología Molecular, entre otras.​

El Campus de Madrid

La UCAM se encuentra en plena fase de expansión con la reciente inauguración de su nuevo Campus en Madrid UCAM-COE, que se suma a los de Murcia y Cartagena.

La Universidad prepara el inicio de las clases en Torrejón de Ardoz a partir del próximo mes de septiembre con la implantación de los grados en Fisioterapia, Psicología, Enfermería, Nutrición Humana y Dietética, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

No obstante, la actividad académica ya se ha iniciado con la presencia de 200 estudiantes de grado y postgrado online que realizaron allí sus pruebas de evaluación.​

Con estos resultados en el QS World University Rankings: Europe 2026, la UCAM afianza su posición como una de las universidades privadas más destacadas de España y como un actor relevante en el panorama europeo.

Esto se produce gracias a su combinación de excelencia académica, proyección internacional, impulso investigador y crecimiento estratégico de sus campus.