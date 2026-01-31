ElPozo Alimentación, nuevo patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol hasta el Mundial 2030

Directivos de El Pozo Alimentación y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), durante la firma del acuerdo de patrocinio oficial de La Roja hasta 2030

La compañía de los hermanos Fuertes, ElPozo Alimentación, se ha convertido en el nuevo patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol masculina y femenina hasta 2030: año del centenario de la Copa Mundial de Fútbol masculina que organiza la FIFA y que se desarrollará en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay.

La marca -conocida por su gran índice de penetración en los hogares españoles- acompañará a La Roja en todas sus competiciones oficiales, comenzando por el Mundial masculino de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.​

El acuerdo se firmó el 29 de enero de 2026 en las instalaciones de la compañía en Alhama de Murcia, entre representantes de El Pozo y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Esta alianza refuerza el compromiso de El Pozo con el deporte español, basado en valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la excelencia, permitiendo conectar con millones de aficionados a través de uno de los grandes referentes deportivos del país.​

La presencia de la marca incluirá acciones promocionales junto a los jugadores de ambas selecciones, campañas especiales en medios offline y digitales, así como la rotulación en la flota de trailers de la compañía por España y Europa.

Este patrocinio representa un impulso clave para El Pozo y tendrá un protagonismo especial en sus acciones durante los próximos años, reforzando los valores de su cultura corporativa, según afirmaron Rafael Fuertes y Juan Antonio Cánovas, directivos de la empresa.​

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, destacó que "El Pozo pasa a formar parte de la familia del fútbol, llevando la Marca España al resto del mundo, algo esencial en nuestra esencia; hoy se unen tres números 1: nuestras selecciones nacionales, líderes en el ranking FIFA en un momento histórico, y una empresa referente".

Por su parte, Raimundo Plaza, director de Desarrollo de Negocio de la RFEF, añadió que "pocas marcas representan tan bien la conexión entre el deporte, los hogares españoles y los valores de la Marca España como El Pozo, fortaleciendo así nuestro vínculo con los aficionados".