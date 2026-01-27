Miras firma el Consorcio Campus Mare Nostrum con las universidades públicas de Murcia y Cartagena

López Miras junto a los rectores de UMU y UPCT tras la firma del Consorcio "Campus Mare Nostrum"

Las claves nuevo Generado con IA Se ha firmado el Consorcio Campus Mare Nostrum entre la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, reforzando 14 años de colaboración. El consorcio permitirá a ambas universidades participar conjuntamente en convocatorias, gestionar equipos de investigación y transferir conocimiento al tejido productivo regional. El presidente López Miras calificó el acuerdo como un hito estratégico para el futuro de la Región de Murcia, destacando la importancia de la innovación tecnológica y la cooperación institucional. El nuevo instrumento busca captar fondos europeos, impulsar proyectos conjuntos y consolidar el Campus Mare Nostrum como referente de excelencia e innovación regional.

Una firma que vale por un hito en la colaboración entre las dos universidades públicas regionales, iniciada hace 14 años con el reconocimiento del Campus Mare Nostrum como Campus de Excelencia Internacional.

Este acto simbólico ha contado con la presencia de Mathieu Kessler, rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT); José Luján Alcaraz, rector magnífico de la Universidad de Murcia (UMU); y Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia.

López Miras ha definido esta rúbrica como "un hito relevante para el presente, pero sobre todo para el futuro de nuestra región".

Mathieu Kessler ha recordado que "las dos universidades públicas de la región llevamos mucho tiempo trabajando al servicio de la sociedad a la que pertenecemos y en particular al servicio de la comunidad de la Región de Murcia".

Desde el año 2010, ambas instituciones docentes vienes coordinando acciones dentro del Campus de Excelencia Mare Nostrum, enfocándose en tres grandes líneas de retos.​

Kessler destaca que el consorcio es "un nuevo hito en esta colaboración" al dotarlas de una figura jurídica flexible. "Nos va a permitir de manera más flexible, más ágil, concurrir conjuntamente a convocatorias, poder gestionar conjuntamente equipos de investigación".

También subraya que se trata de una estructura sencilla, sin personal ni presupuesto fijo propio, centrada en resultados concretos. Además, ha anunciado la primera acción: participar como consorcio en convocatorias de planes de transferencia.

"Nuestra intención es junto con otros agentes del sistema público-privado de la región contribuir a transferir el conocimiento que se genera en nuestros laboratorios para tener impacto en la sociedad", indica.

"La innovación tecnológica es absolutamente esencial para el progreso y el desarrollo de nuestras sociedades", explica Kessler con gran satisfacción.​

José Luján, rector de la UMU, ha comenzado sus discurso elogiando la explicación previa de Kessler, y recurriendo a la nostalgia ha recordado. "Esta mañana estamos terminando un viaje que iniciamos hace 14 años, fuimos hace 14 años a Madrid, la ilusión que teníamos", recuerda mencionando a los consejeros Félix y Antonio Galdo.​

Luján lamenta los obstáculos que se han encontrado por el camino, como la recesión económica: "Llegó la gran recesión [...] cuando sabíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas y atravesamos un largo camino, demasiado largo en mi opinión, pero que finalmente esta mañana llega a puerto".

Luján ha expresado felicidad en nombre de predecesores como rectores Cobacho y Félix Faura, "quienes supieron entender perfectamente bien qué función cumple una universidad pública al servicio de su región". "Creyeron que juntos no solo sumamos, sino que multiplicamos".​

El rector de la UMU reconoce el rol clave de Juan María Vázquez, exvicerrector y actual consejero: "Hoy es un día grande para las dos universidades, pero presidente, sobre todo hoy es un día grande para la Región de Murcia".

Ha terminado con un mensaje de motivación y constancia "Hay que sembrar hoy para recoger mañana. Hemos estado a punto de tirar la toalla y no lo hicimos".

"Invertir en futuro" ​

"Damos un paso decisivo a uno de los proyectos más estratégicos, ambiciosos y transformadores de nuestro sistema universitario", según ha apostillado el presidente murciano, Fernando López Miras, sobre el Consorcio Campus Mare Nostrum.​

López Miras resalta el simbolismo del 15 aniversario del Campus de Excelencia. "Quince años en los que la colaboración entre la Universidad de Murcia y la UPCT no solo se ha mantenido, sino que se ha fortalecido hasta convertirse en un ejemplo de cooperación institucional seria, leal y eficaz".

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia señala avances concretos: resolución de ocho proyectos de investigación colaborativos, implantación del grado conjunto en Ciencia e Ingeniería de Datos con 80 plazas, y la futura cátedra del Mar Menor.

"Invertir en universidades es invertir en el futuro de la Región de Murcia", afirma. Agradece a rectores pasados y presentes, y a consejero Vázquez: "Sin el rector Luján y sin el rector Kessler, hoy no sería una realidad el Consorcio".​

El nuevo instrumento permite mayor proyección internacional y una mayor inyección de conocimiento al tejido productivo. Ambas universidades sumarán fuerzas para captar fondos europeos y resolver retos regionales.

El acto refuerza el compromiso del Gobierno regional con un plan de financiación plurianual y la futura Ley de Universidades. Este convenio consolida el Campus Mare Nostrum como una fuente de innovación, relacionado con la estrategia regional para competitividad y bienestar.