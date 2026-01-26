El líder de los socialistas murcianos reclama el "respaldo" del PP en el Congreso para subir las pensiones un 2,7%

El Delegado de Gobierno, Francisco Lucas, compareciendo ante los medios en el INSS

Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia y secretario general del PSOE murciano, en su visita a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha presentado el balance de gestión de 2025 y ha subrayado el papel de este organismo, como “pilar fundamental” del Estado del bienestar en la comunidad autónoma.

Durante su intervención, ha defendido "la revalorización de las pensiones" y ha "reclamado" al Partido Popular el apoyo en el Congreso de los Diputados para que se haga efectiva la subida del 2,7% prevista para este año 2026.​

Según Lucas, el INSS es la entidad con mayor presupuesto de toda la Región de Murcia y en 2025 abonó más de 4.330 millones de euros en pensiones y prestaciones sociales, lo que supone un incremento del 7% respecto a 2024.

“Los datos hablan por sí solos”, ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado el compromiso del Gobierno de España con los pensionistas murcianos y recalcó que “estos datos no están sujetos a interpretación alguna”.​

El delegado del Gobierno ha querido centrar su mensaje en las pensiones, recordando que a lo largo del día los pensionistas de la región comenzarán a cobrar la revalorización del 2,7% aprobada por el Ejecutivo central.

La pensión media de jubilación en Murcia se sitúa ya en 1.400 euros mensuales, 422 euros más que en 2018, "cuando gobernaba el Partido Popular", según ha recordado el socialista Lucas. “El compromiso de este Gobierno con los pensionistas de la Región de Murcia es incuestionable”, insistió.​

Lucas ha aprovechado su visita a la sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social para lanzar un mensaje político directo al presidente del Ejecutivo regional y líder de los populares murcianos, Fernando López Miras.

"Mañana se vota en el Congreso la convalidación del decreto que recoge la subida de las pensiones", según ha recalcado Lucas, antes de pedir expresamente al PP que no se oponga a la medida. “Un presidente que quiera a su región, un presidente al que le preocupen sus pensionistas no puede votar en contra”, afirmó.​

Francisco Lucas (PSOE) reclamando apoyo al PP para la subida de las pensiones

“Yo lo tengo claro: siempre voy a estar al lado de mis pensionistas, siempre voy a estar al lado de la Región de Murcia”, tal y como ha declarado el delegado del Gobierno, reclamando “responsabilidad” a los populares.

A su juicio, un voto en contra del PP supondría “traicionar los intereses de la Región de Murcia” y, en particular, de los casi 270.000 pensionistas murcianos afectados por la revalorización del 2,7% este año. “No se lo merecen”, remachó.​

Preguntado por los periodistas sobre si confía en un apoyo del PP, Lucas ha respondido que espera que "el presidente regional dé instrucciones a sus diputados para respaldar la subida".

El secretario general del PSOE murciano ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los beneficiarios, asegurando que el Gobierno seguirá “al lado de los pensionistas” y de quienes dependen del ingreso mínimo vital.

Director provincial​

Lucas ha sido recibido en el INSS por José Antonio Morales, director provincial de este organismo en la Región de Murcia desde febrero de 2023 y que ha puesto el foco en la dimensión diaria y técnica de la gestión.

Morales ha detallado que el trabajo del organismo consiste en “gestionar y administrar un volumen de prestaciones” que en 2025 ascendió a esos más de 4.330 millones de euros, cifra a la que hay que sumar el impacto del ingreso mínimo vital.​

También ha subrayado que en la comunidad murciana hay más de 129.000 perceptores del ingreso mínimo vital, lo que sitúa a este instrumento como una pieza clave de la protección de las familias más vulnerables.

“Estamos con las personas que más lo necesitan”, según ha incidido Morales, al referirse a quienes reciben esta prestación en “situaciones complicadas y vulnerables” donde la Seguridad Social debe “prestar el mayor servicio posible”.​

El responsable provincial del INSS también ha querido poner en valor el trabajo de los funcionarios del organismo, refiriéndose a ellos como "parte esencial de esa labor de acompañamiento a los ciudadanos".

"Ese es nuestro trabajo y a lo que nos dedicamos día a día”, dijo, destacando la vocación de servicio público de la plantilla que atiende a pensionistas, trabajadores y beneficiarios de prestaciones en toda la Región de Murcia.​