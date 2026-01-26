El Gobierno de López Miras envía un mensaje ES-alert por un incendio en las instalaciones de Repsol en Murcia

Incendio en las instalaciones de Repsol en el polígono industrial de Escombreras, en Cartagena (Murcia). X

La Región de Murcia ha activado en la tarde de este lunes el Plan de Emergencia Exterior ante el incendio declarado en las instalaciones de Repsol en el polígono industrial de Escombreras, en Cartagena, han informado fuentes de la Comunidad Autónoma.

Además, según ha informado en su cuenta de X el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se ha enviado un mensaje ES-alert a la población de Alumbres, Escombreras y Portmán por la nube de humo generada por el incendio

"Se recomienda refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas y alejarse de la zona en caso de ir en coche", señala López Miras.

El suceso, que no ha causado heridos, según el 112, se ha producido a las 17:50 horas en la "unidad de topping 3 del complejo industrial de Cartagena", ha señalado una fuente de Repsol, que ha indicado que "en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, la compañía puso en marcha sus planes de emergencia".

