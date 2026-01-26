La Comisión de Fiestas de la Vera Cruz nombra pregonero a Manuel Guerrero Zamora, por su trayectoria festera

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión de Fiestas de la Vera Cruz ha nombrado a Manuel Alfonso Guerrero Zamora como pregonero oficial para las celebraciones de 2026, reconociendo su larga trayectoria festera. El acto de designación contó con la presencia de representantes de los tres bandos, familiares, el secretario general y el alcalde, y se destacó la unanimidad en la elección. Guerrero Zamora expresó emoción, orgullo y responsabilidad al recibir el nombramiento, recordando su vinculación festera y familiar con la historia de las fiestas. Las Fiestas de la Vera Cruz, de Interés Turístico Internacional, arrancarán oficialmente con el pregón de Guerrero Zamora, quien es reconocido por su implicación y experiencia en la celebración.

La Comisión de Festejos de las Fiestas de la Vera Cruz ha elegido al abogado local Manuel Alfonso Guerrero Zamora como pregonero oficial de las celebraciones de 2026. ​

Jesús López Baquero, hermano mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Stma. y Vera Cruz, abrió el evento dando la bienvenida a representantes de los tres bandos de la Comisión de Festejos.

En la celebración del acto estuvieron presentes el Bando Moro, el Bando Cristiano y el Bando de los Caballos del Vino, familiares del pregonero, el secretario general Antonio Reinón y el alcalde José Francisco García.

López Baquero cedió la palabra a Reinón, quien destacó la trayectoria cestera de Guerrero Zamora y leyó el acta de la reunión donde se aprobó su designación por unanimidad, tras la propuesta del hermano mayor.​

Reinón enfatizó la importancia del pregón: “Será él quien abra la fiesta, el que dará el pistoletazo de salida cuando ya estemos entrando de lleno en la fiesta, cuando miles de caravaqueños estarán esperando escuchar el pregón en la plaza del Arco. Un pregón que este año volverá a salir del corazón de un festero caravaqueño”.

Momento en el que Antonio Reinón entrega el nombramiento a Manuel Alfonso Guerrero, en el acto de designación del pregonero 2026

Tras la lectura, se entregó el nombramiento oficial al elegido, en un momento cargado de emoción ante el público congregado.​

Un pregonero emocionado

Manuel Alfonso Guerrero Zamora recibió el galardón con evidentes emociones encontradas. “Agradecido, inquieto, ilusionado y con un cierto desasosiego”, confesó el pregonero, explicando su gratitud por la confianza depositada en él por la Cofradía y la Comisión.

Añadió: “Creo que para cualquier caravaqueño, para cualquier festero, es un verdadero motivo de orgullo el poder pregonar las Fiestas de la Vera Cruz de Caravaca, la verdad es que era un sueño que estaba latente”.​

Sobre su inquietud, Guerrero Zamora reconoció la altura de pregones anteriores: “También digo que estoy un poco inquieto y con cierto desasosiego porque la tarea que se me ha encomendado ya la han desempeñado antes que yo muchos caravaqueños ilustres, y todos ellos fueron capaces de hacer un pregón que estaba a una gran altura.

A mí me gustaría ser capaz de, siquiera, poder acercarme a ellos”. En cuanto a la ilusión, expresó: “Decía que estoy ilusionado porque verdaderamente es para mí un verdadero privilegio poder proclamar a los cuatro vientos lo que pasa en Caravaca todos los años, los primeros días del mes de mayo.

Mesa presidencial del nombramiento: López Baquero, Reinón (al micrófono), Guerrero Zamora y García.

También lo es el poder compartir con todos mis recuerdos de la fiesta”. Finalmente, afirmó su arraigo: “Aunque hace ya casi doce años que, por circunstancias, dejé de salir con la Soberana Orden del Temple, todavía me siento templario y festero hasta la médula”.​

Representantes de los bandos felicitaron al pregonero: Gloria Sánchez por el Bando Moro, Antonio Torrecilla por el Bando Cristiano y Pedro José Salcedo por el Bando de los Caballos del Vino.

El alcalde José Francisco García cerró el acto recordando al abuelo paterno del pregonero, Manuel Guerrero Torres, escritor y cronista local. “Creo que Manolo tiene muchos buenos mimbres de sus antepasados; experiencia y capacidad de oratoria no le faltan para hacer un gran pregón".​

Trayectoria del pregonero

Nacido el 30 de enero de 1963 en Caravaca de la Cruz, Guerrero Zamora procede de una familia profundamente ligada a las fiestas: su abuelo Alfonso Zamora fue uno de los primeros presidentes del Bando Cristiano, y su padre Juan Miguel Guerrero presidió el mismo bando y participó en su renovación.

Casado y con dos hijos, es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. Su carrera profesional incluye roles como abogado, gerente de Urbanismo en Lorca, y cargos regionales como Director General de Administración Local, Vivienda y Urbanismo, y Gestión del 061.​

En el ámbito festero, se estrenó como templario en 1965 con apenas año y medio, acumulando 50 años en la Soberana Orden del Temple, donde fue capitán de mesnadas infantiles, directivo y vicepresidente (1990-1996).

En el Bando Cristiano, ocupó vicepresidencias en los 90 y 1999-2000, participó en comisiones de estatutos y fue miembro de la Comisión de Festejos varias veces.

Manuel Alfonso Guerrero Zamora, nuevo pregonero de las Fiestas de la Vera Cruz 2026, posa con el nombramiento oficial junto a familiares, amigos y representantes festero

Recibió el título de Cristiano del Año en 2000 y el Escudo de Oro en 2006. Entre 2011 y 2014, fue Diputado Segundo en la Cofradía de la Vera Cruz.

Ha escrito presentaciones y colaborado en revistas como la de Fiestas, del Temple y Zambra del Caballo del Vino.​

Estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional, se celebran a principios de mayo en Caravaca de la Cruz y giran en torno a la Lignum Crucis, reliquia venerada por la Cofradía.

Involucran desfiles de los tres bandos, con moros, cristianos y caballos del vino, culminando en el pregón que abre oficialmente las celebraciones en la Plaza del Arco. La elección de Guerrero Zamora asegura un pregón auténtico y apasionado, fiel a la tradición caravaqueña.