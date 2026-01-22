La Región de Murcia presenta en FITUR su campaña turística que une cultura y gastronomía: "Se vive, se come, se ama"

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Carmen Conesa, junto a representantes de las Rutas del Vino de Bullas, Jumilla y Yecla en FITUR 2026 CARM

Las claves nuevo Generado con IA La Región de Murcia presentó en FITUR 2026 una campaña turística que resalta la unión entre cultura y gastronomía bajo el lema "Se vive, se come, se ama". El 38,7% de los turistas eligen la región por su combinación de oferta cultural y gastronómica, según un estudio de la Universidad de Murcia. Se lanzó una guía digital para planificar visitas culturales y gastronómicas, así como la primera Guía de Enoturismo, destacando el viñedo de uva monastrell. El espacio "Uva a Uva" en FITUR ofrece talleres, catas y maridajes, mientras que en 2027 se celebrará el 700 aniversario del cultivo de la monastrell.

Posicionar a la Región de Murcia como un destino donde la cultura y la gastronomía se entrelazan, para ofrecer experiencias y emociones únicas al turista. Ese es el objetivo de la campaña presentada por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, este jueves, en FITUR 2026.

Esta campaña forma parte de la estrategia promocional para este año y se basa en la encuesta 'La opinión de los turistas', elaborada por la Cátedra de Innovación Turística de la Universidad de Murcia. Este estudio destaca el binomio cultura-gastronomía, como el preferido por los visitantes, con un 38,7% de preferencia.

La consejera Conesa subraya que estos datos validan la propuesta creativa, ya que la gastronomía genera alta satisfacción y la oferta cultural se percibe como auténtica y ligada al territorio.​

"Es muy positivo estar en Fitur 2026 para dar a conocer una nueva campaña con la que la Región de Murcia da un paso más en su posicionamiento como destino turístico con una identidad propia, capaz de emocionar, de sorprender y sobre todo de dejar huella a quienes nos visitan", según reflexiona la consejera Carmen Conesa.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha estado presente en la puesta de largo de esta campaña que ha coincidido con la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), presidida por los Reyes, en el recinto ferial Ifema de Madrid. Posteriormente, López Miras ha participado en el acto conmemorativo del Día de la Región de Murcia en Fitur.​

"Además, ocho de cada 10 turistas que llegan a la Región de Murcia lo hacen con fines gastronómicos y realizan una media de entre cuatro y cinco viajes al año; estos visitantes son activos, exigentes y altamente fieles". Por eso, la campaña integra gastronomía y cultura en una experiencia compartida que refleja tradiciones, fiestas y la vida cotidiana.

Por su parte, el presidente autonómico, Fernando López Miras, ha destacado que "somos un destino con una oferta amplia, diversa y de gran calidad en el que disfrutar de grandes experiencias. Por eso, la Región de Murcia conquista a quien se acerca a conocerla, vivirla y sentirla".

La #RegióndeMurcia ha vuelto a batir todos los récords turísticos en 2025 con una proyección de gran crecimiento para este año.



Resultados del trabajo conjunto entre el Gobierno @regiondemurcia y el sector turístico.



Vamos en la buena dirección.#FITUR2026 pic.twitter.com/WHmPHwVvyz — Fernando López Miras (@LopezMirasF) January 22, 2026

Durante la presentación de la campaña, se ha proyectado un vídeo promocional de un minuto que recorre cuatro destinos clave de turismo cultural: Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca de la Cruz, con la gastronomía como hilo conductor.

Guía digital

Esta iniciativa se complementa con una guía digital práctica, disponible en www.turismoregiondemurcia.es, que facilita la planificación de visitas a recursos culturales y gastronómicos de estas ciudades. Esta herramienta se difundirá en redes sociales y acciones promocionales a lo largo de 2026.

La consejera de Turismo también ha aprovechado para lanzar la primera Guía de Enoturismo de la Región, elaborada con el experto Lluís Tolosa, para reforzar el posicionamiento como el mayor viñedo de uva monastrell del mundo.

La guía resalta la autenticidad de las rutas del vino, el clima privilegiado, paisajes únicos y la cultura vitivinícola, con participación de alcaldesas de Jumilla, Yecla y Bullas, y representantes de las Rutas del Vino.

Se anunció la conmemoración en 2027 del 700 aniversario del cultivo de la monastrell, un hito para el enoturismo regional.

Enoturismo​

El enoturismo crece en la Región de Murcia a buen ritmo, con más de 57.400 usuarios en las Rutas de Bullas, Jumilla y Yecla según ACEVIN, y tres DOP únicas en una comunidad uniprovincial.

En 2025, se apoyaron eventos como Matavendimia (8.000 asistentes, 500.000 euros de impacto) y Música entre Vinos, además de ayudas por 500.000 euros para alojamientos en bodegas.

En Fitur, el espacio "Uva a Uva" ofrecerá talleres enogastronómicos, catas y maridajes centrados en la monastrell para atraer visitantes de fin de semana.