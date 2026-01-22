El comité de empresa exige un plan social a Sabic porque no puede dejar a 370 familias de Cartagena "en la indefensión"

Las claves nuevo Generado con IA El comité de empresa exige a SABIC un plan social ante el cese de producción y la posible deslocalización que podría afectar a unos 400 trabajadores directos en Cartagena. CSIF advierte del riesgo de recortes de personal o cierre definitivo tras la venta de los activos europeos de SABIC al fondo Mutares, cuyo modelo prioriza la rentabilidad a corto plazo. El sindicato reclama transparencia y comunicación clara sobre el futuro de la plantilla, especialmente preocupados por la situación de trabajadores con una media de edad superior a los 50 años. Se han iniciado movilizaciones y se convoca una gran manifestación el 3 de febrero para defender el empleo industrial en Cartagena y reclamar soluciones para empleados y empresas auxiliares.

La presidenta de CSIF Región de Murcia, Eva María Hernández Fernández, ha mantenido una reunión con el comité de empresa de SABIC para conocer de primera mano la situación de la planta de Cartagena y las consecuencias laborales derivadas del cese de la producción y la posible deslocalización de la actividad.​​

Desde CSIF Región de Murcia se verbaliza "máxima preocupación" ante la venta de los activos europeos de SABIC al fondo alemán Mutares y los planes de despido que podrían afectar "a cerca de 400 trabajadores directos".

Todo ello, sin contar con los efectos que podría tener para miles de empleos indirectos, vinculados a una industria con un peso estratégico para el empleo en la Comarca de Cartagena.​

El sindicato alerta de que el modelo de negocio de Mutares, centrado en reestructuraciones profundas y rentabilidad a corto plazo, incrementa el riesgo de recortes de personal o incluso del cierre definitivo de la planta.​

El presidente del comité de empresa de SABIC, Pascual Sánchez, detalla a EL ESPAÑOL la última hora sobre la evolución de los acontecimientos y el impacto que este proceso puede tener sobre la plantilla, recordando que la media de edad supera los 50 años, "lo que dificulta de forma especial" la recolocación de los trabajadores que pudieran verse afectados por los despidos.​​

Sánchez ha denunciado "la falta de información clara por parte de la empresa" y ha subrayado que “no se puede cerrar una fábrica y dejar a 370 familias y a más de 2.000 trabajadores de contratas y servicios auxiliares en la indefensión, sin saber ni cuándo, ni cómo, ni en qué condiciones se verán afectados”.​

El comité de empresa ha trasladado a CSIF que, hasta el momento, SABIC únicamente ha comunicado la decisión de cesar la producción en la planta Lexan 1 como consecuencia del acuerdo de venta con Mutares, sin detallar cuántas personas se verán afectadas ni en qué condiciones.​​

CSIF exige a la dirección de SABIC y al futuro propietario, "máxima transparencia", "información inmediata" y "una comunicación clara y efectiva" con la representación de los trabajadores, "para poder planificar soluciones y salidas dignas para toda la plantilla".​​

CSIF Región de Murcia reitera su apoyo incondicional a los empleados y empleadas de SABIC y respalda las reivindicaciones del comité de empresa, que reclama un plan social que "minimice" el impacto de los despidos, con indemnizaciones adecuadas.

El sindicato recuerda que su gabinete jurídico está a plena disposición de la plantilla y que ya se prepara una batería de denuncias ante Inspección de Trabajo y otras instancias, en el caso de que no se garanticen los derechos laborales de toda la plantilla.​​

CSIF lamenta que la situación de SABIC "es un reflejo del deterioro que sufre la industria europea y española, sometida a altos costes energéticos y a la competencia de productos procedentes de terceros países con menos controles y obligaciones".

Habrá movilizaciones

​​Por este motivo, el sindicato CSIF hace un llamamiento a asociaciones, plataformas, fuerzas políticas, agentes sociales y económicos para que se sumen y colaboren en la defensa del empleo industrial en Cartagena y en toda la Región de Murcia, evitando un desastre laboral y social.

Pascual Sánchez ha recordado que el comité de empresa ya ha iniciado movilizaciones y ha anunciado una gran manifestación el 3 de febrero, coincidiendo con la fecha histórica de la quema de la Asamblea, para visibilizar la pérdida de tejido industrial en Cartagena.​

CSIF apoya estas iniciativas y avisa de que no se descartan nuevas movilizaciones o acciones sindicales más contundentes si no se aportan garantías, información suficiente y soluciones reales para los trabajadores de SABIC y las empresas auxiliares.