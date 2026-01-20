El puerto de Cartagena invertirá más de 7M para construir un edificio comercial y poner en valor la Muralla de Carlos III

Render panorámico de la Fase 4: Remodelación del Paseo de la Marina.

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación la cuarta fase del proyecto de remodelación de la fachada marítima, una actuación clave del modelo de integración puerto-ciudad denominado: “De Faro a Faro”.

Esta iniciativa se Impulsa junto al Ayuntamiento para seguir construyendo un frente marítimo más accesible, ideado para los peatones, en línea con la estrategia de Puertos del Estado para reforzar la relación entre las instalaciones portuarias y las ciudades que los albergan.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 7.255.674 euros y un plazo de ejecución previsto de 12 meses.​ La cuarta fase se desarrollará en el entorno del acceso a la Terminal de Cruceros, una de las principales puertas de entrada del turismo internacional, pero también un espacio cotidiano para muchos cartageneros.

El proyecto propone un espacio público con nuevas zonas de sombra y descanso, una mejor integración paisajística y la puesta en valor de la Muralla de Carlos III, uno de los grandes elementos patrimoniales del entorno.

Además, contempla la construcción de un edificio de uso comercial y de servicios de 1.235 metros cuadrados de superficie, concebido como una galería cubierta que albergará el Centro de Interpretación del Puerto de Cartagena, así como locales, aseos accesibles y dependencias técnicas.​

El objetivo no es otro que ordenar y revitalizar la zona para hacerla más acogedora y cómoda, tanto para quienes llegan por primera vez a la ciudad portuaria como para aquellos que pasan por allí a diario.​

La sostenibilidad y el confort climático se sitúan en el centro del diseño de esta iniciativa, que incorpora cubiertas ajardinadas, pérgolas ligeras con vegetación, jardineras y una lámina de agua destinada a refrescar el ambiente y generar un espacio más agradable.

El paseo se completa con una senda compartida para peatones, ciclistas y usuarios de patinete, favoreciendo una movilidad más saludable y respetuosa con el entorno.​