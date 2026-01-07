El Abrigo de la Capilla en Santomera recupera un millar de utensilios y restos fósiles de las últimas fases del Paleolítico

María José Gil, concejal del Ayuntamiento de Santomera, en el Abrigo de la Capilla, para conocer los trabajos de excavación de la Asociación Patrimonio Santomera.

Esta tercera campaña de excavación ha documentado niveles con una antigüedad de 30.000 años y sitúa este enclave como un referente nacional. Más información: Los dos africanos asesinados a puñaladas y de un tiro en 2024 en Librilla timaron 200.000 € por 'wash-wash' a 2 empresarios

Las claves nuevo Generado con IA Se han recuperado más de un millar de utensilios de piedra tallada y restos fósiles en el Abrigo de La Capilla en Santomera. Los hallazgos incluyen adornos personales y huesos de animales como caballo, ciervo y cabra montés, consumidos por comunidades prehistóricas. El yacimiento documenta niveles de ocupación de hace unos 30.000 años, relevantes para entender la evolución humana en el sureste peninsular. El Abrigo de La Capilla es considerado uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la Región de Murcia, abarcando etapas del Paleolítico, Neolítico y protohistoria.

La Asociación Patrimonio Santomera, en colaboración con el Ayuntamiento, acaba de realizar una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en el Abrigo de La Capilla: un enclave fundamental para el conocimiento de las últimas fases del Paleolítico en el sureste peninsular.

María José Gil, concejal de Patrimonio, ha visitado los trabajos ya finalizados en esta zona de la pedanía santomerana de La Matanza, y ha comprobado de primera mano que se han podido documentar niveles con una antigüedad aproximada de 30.000 años, aportando información de un enorme valor sobre las comunidades humanas que habitaron este espacio durante la última glaciación.

"Entre los hallazgos destacan numerosos adornos personales, más de un millar de utensilios de piedra tallada y restos fósiles de animales como el caballo, el ciervo y la cabra montés, especies que formaban parte habitual de la dieta de estos grupos prehistóricos", según ha explicado la edil de Patrimonio.

Tanto la Asociación Patrimonio Santomera como el Ayuntamiento impulsan de forma continuada y conjunta la investigación de este yacimiento, considerado uno de los más relevantes de la Región de Murcia, por su extraordinaria riqueza material y por presentar todas las etapas culturales del Paleolítico, así como ocupaciones neolíticas y protohistóricas, lo que convierte al abrigo en un auténtico archivo de la evolución humana a lo largo de milenios.

Referente científico

Gil ha destacado que "los resultados obtenidos en esta tercera campaña consolidan al Abrigo de La Capilla como un referente científico a nivel regional y nacional, clave para comprender las formas de vida, las estrategias de subsistencia y la evolución cultural de los primeros pobladores de Santomera".

"Desde el Ayuntamiento continuamos comprometidos con la investigación, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico, convencidos de que el conocimiento del pasado es una herramienta esencial para fortalecer la identidad y el valor cultural de nuestro municipio".