El Info premia al Ayuntamiento de San Javier por consolidar el Centro de Negocios para apoyar la creación de empresas

Entrega del premio del Info al equipo del Ayuntamiento de San Javier y al concejal Héctor Verdú.

El Ayuntamiento de San Javier termina el año con buenas sensaciones tras ser distinguido como Faro del Emprendimiento 2025, por la puesta en marcha y consolidación del Centro de Negocios: un recurso municipal que tiene como misión apoyar la creación de empresas y fomentar el empleo.

Este reconocimiento lo recogió Héctor Verdú, concejal de Proyectos Estratégicos, durante la gala organizada en el Parque Científico de Espinardo por parte del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info).

Verdú ha destacado que este galardón es fruto del "trabajo del equipo técnico y de los agentes de desarrollo local de Activa San Javier".

Además del Ayuntamiento de San Javier, también fueron reconocidos como Faros del Emprendimiento 2025 otros consistorios como el de Alguazas, por su trabajo continuado en el fortalecimiento del tejido emprendedor de la localidad, o la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena.

El Instituto de Fomento impulsa el desarrollo económico regional mediante programas de apoyo a emprendedores, autónomos y empresas. Para desplegar esta labor por toda la comunidad autónoma, se apoya en la Red PuntoPyme, una estructura que permite desarrollar acciones de formación, asesoramiento y acompañamiento empresarial en colaboración con ayuntamientos y agentes de desarrollo local.

También pone en marcha este tipo de reconocimientos para incentivar el trabajo de las administraciones locales en esta área. En el caso de San Javier, el Info ha querido reconocer la labor desarrollada durante 2025 en materia de formación, capacitación, orientación al empleo y apoyo al emprendimiento, con un crecimiento sostenido del número de usuarios del Centro de Negocios que se ha traducido en un aumento de las empresas creadas.