Miras apela por acabar con la polarización política en 2026: "Los ciudadanos no piden gritos, sino soluciones y estabilidad”

Fernando López Miras, este martes, en el Palacio de San Esteban, ofreciendo su discurso institucional de fin de año. CARM

Las claves nuevo Generado con IA El presidente murciano, Fernando López Miras, pide acabar con la polarización política en 2026 y aboga por tender puentes y buscar soluciones. Miras destaca la importancia de la estabilidad, el entendimiento y la convivencia democrática, haciendo referencia al mensaje navideño del Rey Felipe VI. Entre los retos para 2026 señala la reforma de la financiación autonómica, la defensa del Trasvase Tajo-Segura y la mejora de infraestructuras frente a fenómenos meteorológicos extremos. Subraya los datos positivos de 2025 en la Región de Murcia, como el aumento del empleo, especialmente entre mujeres y jóvenes, y la creación de nuevas empresas a un ritmo superior a la media nacional.

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha lanzado su mensaje de fin de año y ha abogado por “tender puentes donde otros levantan muros” durante 2026, para propiciar un clima político y social con “menos ruido y más soluciones” para "sumar en lugar de dividir”.

López Miras ha insistido en trabajar el año próximo para acabar con el actual escenario de “polarización”, mostrándose convencido de que “la mayoría de los ciudadanos no pide gritos, sino soluciones, entendimiento y estabilidad”.

En su mensaje institucional de fin de año lanzado desde el Palacio de San Esteban, el presidente murciano también ha hecho alusión al discurso navideño de Felipe VI. “Como puso de manifiesto Su Majestad el Rey en su mensaje de Navidad: nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática”.

De cara al próximo año 2026, López Miras considera el Gobierno de la Región de Murcia se enfrentará a “retos importantes”, como la reforma del sistema de financiación autonómica, la defensa del Trasvase Tajo-Segura y la necesidad de impulsar infraestructuras que hagan frente a los crecientes fenómenos meteorológicos extremos -como la dana-.

“Son retos que este Gobierno va a defender con la firmeza que la Región de Murcia y su gente merecen”, según ha subrayado el presidente murciano. “La sanidad es otro de nuestros grandes compromisos”. “Todas las administraciones debemos sumar esfuerzos”.

2025 ha sido un buen año para la #RegióndeMurcia, pero no podemos conformarnos.



Tenemos muchos retos por delante y el Gobierno @regiondemurcia los va a defender con la firmeza que esta tierra y su gente merecen.



Lo haremos tendiendo puentes donde otros levantan muros. pic.twitter.com/YNq5yIrE1X — Fernando López Miras (@LopezMirasF) December 30, 2025

Durante su alocución, López Miras también ha aprovechado para hacer balance de los principales datos positivos que deja el año que se marcha, como la creación de empleo o de empresas. "Son muchas las personas que encontraron una oportunidad laboral a lo largo del 2025, y que entre ellas haya más de 9.000 mujeres y cerca de 19.000 jóvenes significa algo muy claro: que muchas personas han podido empezar a construir su futuro aquí”.

“También es una buena noticia que cada día nazcan nuevos proyectos empresariales, porque emprender es confiar, y es creer en la estabilidad y en el futuro”, según ha proseguido, en alusión al reciente estudio de la Universidad de Murcia que revela que ocho empresas se crean cada día en la comunidad murciana frente al 6,5 de media nacional.

“Somos una tierra joven, llena de energía, talento y potencial”. "El 2025 ha sido un buen año para la Región de Murcia, pero no podemos conformarnos".